Martedì 7 Marzo 2023, 07:44 - Ultimo aggiornamento: 07:47

Incursioni notturne nei garage e negli appartamenti di Villa Bonelli, zona Sud ovest della città. Ma i raid dei "soliti ignoti" continuano senza sosta anche nelle zone limitrofe del Portuense e di Monteverde. L'allarme in particolare, arriva dagli inquilini dei palazzi di via Gaetano Fuggetta e di via Lupatelli. Qui uno dei residenti ha postato e fatto circolare nel quartiere l'immagine estrapolata da una telecamera posta in prossimità dell'ingresso che immortala due uomini, vestiti con tuta, sneaker e giubbotti, i volti semicoperti da mascherina, bandana e occhiali, per non farsi riconoscere, che dopo avere commesso un furto sgattaiolano via nell'oscurità con dei grossi bustoni in mano. Racconta Massimo Pediconi, condomino del primo piano, che ha lanciato l'Sos: «La videosorveglianza è un deterrente ma, appunto, non evita intrusioni di questo tipo. Quando ho visto il filmato ho provato sdegno e rabbia. Pensare che la vita di una famiglia, di una persona, sia violata in questo modo, nel cuore della notte, fa male. Queste incursioni provocano non solo danni materiali, ma psichici. Creano insicurezza, terrore, noi cittadini ci sentiamo abbandonati a noi stessi». Quando la moglie di Salvino, storico fabbro di via della Magliana, ha visto dietro le tende della sua abitazione a Casetta Mattei tre uomini scavalcare il muretto di recinzione, ha prima pensato a degli operai ma subito ha capito che erano ladri: «Mi hanno guardato e sbeffeggiato facendomi il gesto di andare a quel paese...». Insomma, succede di tutto.

Fermo, bimbo di 18 mesi schiacciato dallo scuolabus davanti alla madre: aveva gattonato fino al pulmino per raggiungere la sorella



I BLITZ

«Stanotte è toccato al nostro condomino intorno alle 02.30. Occhio, denunciate anche se non rubano nulla», l'appello passato come un mantra agli altri inquilini. Susanna Tomassi, abita al civico 47: «Il palazzo è vittima di assalti continui. Io vivo al terzo piano e ricordo ancora le grida della signora che vive sotto di me quando verso le 19,30 si accorse di avere un individuo sul balcone. Mi affacciai e vidi quella persona scendere dalla parete calandosi scivolando sulle tubazioni esterne. Anche a Capodanno i nostri vicini del terzo piano, sempre dal balcone, sono stati visitati dai ladri: gli hanno rubato le scarpe».

I furti avvengono quasi tutti con scasso. La maggior parte dei raid avviene anche per pochi euro. «Colpiscono soprattutto le abitazioni sprovviste di inferriate perché forzarle richiede comunque del tempo - afferma un investigatore -. Recentemente all'Eur si sono calati attraverso le tubazioni del gas dalla terrazza dell'ottavo piano a un balcone del sesto, l'unico su tutta la facciata privo di grate. Altre strade nel mirino delle bande di ladri sono viale dei Colli Portuensi e via Frattini. Sul lungo viale che porta fino alla Gianicolense a febbraio sono state registrate incursioni nei piani terra. In via Portuense, accanto alla circoscrizione Arvalia, Laura spiega: «Abbiamo telecamere e serranda nuovissima elettronica prima di accedere ai garage tramite una rampa in discesa. Hanno divelto tutto e sono entrati aprendo due garage con serrande elettroniche, compreso il mio. Mi hanno riferito le forze dell'ordine che non cercano auto ma roba da rivendere subito». Due notti prima, il 24 febbraio, era accaduto anche in via Kossuth: stesso modus operandi, alle 2 di notte, sparite biciclette e altro. Roberto segnala che «alle 11 di mattina, l'altro giorno, una persona stava cercando di aprire le auto a largo Zambeccari. Leonardo Casu, un altro residente, aggiunge: «Abbiamo segnalazioni di furti anche in via Matricardi».



LA DENUNCIA

Del caso si è interessato il vice presidente dell'XI Municipio, Marco Palma, FdI. «I fatti evidenziano la necessità di garantire un livello maggiore di sicurezza, anche in termini di percezione. Non vogliamo militarizzare la città, ma almeno avere un maggiore pattugliamento del territorio. Chiediamo che nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dovrebbe venga predisposto un piano preventivo e una strategia di interventi per arginare il fenomeno dilagante dei furti nei garage e nelle abitazioni. In Municipio Roma XI sosterrò la necessità di creare una commissione speciale per la sicurezza municipale che possa creare almeno queste condizioni in termini di comunicazione e di prossimità».