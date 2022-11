Revman in concerto a Corviale, chi è il poliziotto con la passione dell'hip hop

Revman a Corviale- Il 9 novembre alle ore 10 il rapper Revman si esibirà in concerto a Campo dei Miracoli di Corviale a Roma. La giornata prevede anche una serie di incontri e dibattiti con i ragazzi delle scuole superiori del Lazio, per non dimenticare quello che è stato fatto e capire quanto ancora si sta combattendo per la Legalità. Cosa c'entra l'hip hop con la legalità. La risposta è proprio Revman, che è un agente scelto della Polizia di Stato (all'anagrafe Sebastiano Vitale).

L’iniziativa si svolgerà nella giornata del 9 novembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, all’evento in questione il Poliziotto Rapper porterà “Il rap della legalità”.

Ma chi è Ravman? Figlio di Salvatore Vitale, Agente dell’Ufficio Scorte di Palermo, tra il 1988 e il 1997, e di Caterina Malizia, protagonista del celebre scatto “La Bambina con il Pallone” di Letizia Battaglia.

È nato a Palermo il 09 Aprile 1990. Agente Scelto della Polizia di Stato presso la Questura di Milano, segue le orme del padre Salvatore (impegnato nei servizi di scorta a Palermo e balzato agli oneri delle cronache nel 2016, per aver soccorso in piena notte, mentre si trovava in aggregazione all’ispettorato Vaticano, una donna che stava partorendo in Piazza San Pietro a Roma), abbracciando la sua vocazione per il senso di Stato, il sentimento di giustizia e lo spirito di servizio verso la collettività. Nel tempo libero, svestita la divisa, Sebastiano indossa i panni di Revman, componendo e interpretando brani dall’importante accezione universale, release che sfiorano e avvalorano i temi dell’amore, dell’inclusione e della condivisione, testimoniando ogni giorno, con il magico intreccio tra la passione per il suo lavoro e per il suo hobby, la concreta possibilità di coniugare e far coincidere più aspetti della vita. Grazie ai contenuti dei suoi testi, Revman riesce a far arrivare in maniera diretta ai giovani l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e la fierezza dell’appartenenza al Corpo, per nulla scontata nella percezione delle nuove generazioni.