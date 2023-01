Mercoledì 4 Gennaio 2023, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 08:02

Triste primato registrato a Roma con la prima vittima del 2023 a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di via Casal del Marmo nel tratto di strada che porta verso il Grande Raccordo anulare. Intorno alle 7.20 del Primo dell'anno, in uno scontro con una Punto uno dei conducenti, Luigi Ferregno di 76 anni alla guida della sua Fiat Panda ha perso la vita. A seguito dell'impatto frontale l'anziano trasportato in codice rosso già in gravissime condizioni da un ambulanza del 118 intervenuta prontamente, all'Aurelia Hospital è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Ferita, l'altra conducente S. G. alla guida della Punto, una ragazza di 21 anni, portata in ospedale al Gemelli dal personale del 118 di una seconda ambulanza intervenuta sul posto. La polizia locale intervenuta anch'essa ha sequestrato le autovetture per le indagini di rito dopo aver effettuato tutti i rilievi sul luogo dell'impatto. Nel contempo dagli investigatori sono stati richiesti al personale sanitario, che ha accompagnato l'uomo e la donna in ospedale, i test di alcol e droga. Appena si avranno i risultati dell'autopsia a cui è stata sottoposta, la salma sarà riconsegnata alla famiglia. La ragazza ricoverata al Gemelli non è in pericolo di vita, e appena rimessa sarò sentita dagli inquirenti per capire le dinamiche dell'incidente prima di formulare eventuali accuse di omicidio colposo stradale.

LA RICOSTRUZIONE

«Non ci sono ancora riscontri né dall'autopsia né dai test tossicologici è troppo presto, non ci sono stati forniti - dicono dal Comando generale della polizia locale - le cause invece ancora sono tutte al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo il tutto». Con il quadro dei risultati tossicologici e i rilievi planimetrici attraverso le triangolazione e di eventuali frenate di sicuro nelle prossime ore gli investigatori avranno il quadro chiaro delle responsabilità di ognuno degli automobilisti coinvolti (dopo aver sentito anche la giovane) per appurare eventualmente malori o conduzioni alla guida in stato di alterazione.

PERICOLO ANIMALI

Un Primo dell'anno dunque che ricorderanno in tanti soprattutto la signora Elena che all'ora di pranzo, al Trullo nel quadrante sud-ovest della Capitale, ha vissuto un singolare episodio tra la Portuense e via Isacco Newton dove un gregge di capre le ha provocato un incidente mandandola al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy. Il fatto si è verificato in vicolo di Papa Leone all'altezza del civico 71. Un gruppo di capre con un grosso caprone nero ha prima invaso la strada e poi l'ha caricata quando era alla guida della sua Ford Kuga. La signora Elena di 73 anni, è andata al pronto soccorso con un trauma facciale riportando diversi danni all'auto (per la cronaca tutti gli ovini caprone compreso sono rimasti illesi). La denuncia è apparsa nel pomeriggio della stessa giornata sul profilo Facebook Portuense, Largo La Loggia, Santa Silvia e dintorni: «Oggi verso le 12.30 (recita il post del 1° gennaio delle 17.12 riferendosi a qualche ora prima, ndr) abbiamo avuto un incidente in vicolo di papa Leone altezza del civico 71. C'era un gruppo di capre che invadeva la strada, quando un grosso caprone nero si è scagliato contro la macchina. Un motociclista che era dietro si è salvato, io sono finita al pronto soccorso per trauma facciale e la nostra macchina è rimasta parecchio danneggiata. Il caprone, vivo e vegeto. Se qualcuno conosce il nome del proprietario di questo gregge che invade continuamente via Isacco Newton può gentilmente contattarmi con un messaggio privato». Per la cronaca il proprietario raggiunto è stato anche multato. Intanto sul profilo Facebook del Comitato di quartiere sono seguiti una valanga di commenti: «Anche io ieri ero con mio figlio in macchina a Monte Cucco e il caprone nero ci ha attraversato la strada ma per fortuna lo abbiamo evitato», ha commentato un'altra signora. E molti altri «non è la prima volta che si vedono in questa zona» hanno scritto in tanti.