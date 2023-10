Atto vandalico a Trastevere, pietre d'inciampo bruciate in via Dandolo: indignazione sui social

Sono state profanate nella notte tra lunedì e martedì due pietre d’inciampo che ricordano due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz. L’episodio è avvenuto in via Dandolo, a Trastevere. Sui social network profonda è stata l’indignazione per questo atto vandalico, con le pietre annerite quasi a voler cancellare la memoria di quanto accaduto. Il 16 ottobre del 1943 il rastrellamento del Ghetto di Roma e per gli ebrei romani iniziò l’incubo della deportazione nei campi.