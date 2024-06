Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:15

È morta per proteggere la sua nipotina, con un ultimo scatto da donna anziana ma ben lucida e presente a se stessa, Anna Maria Zuppello, classe 1941, ha messo avanti il suo corpo per salvare la piccola di 7 anni che teneva per mano attraversando le strisce pedonali in via Silvestri, all’altezza di piazza Biagio Pace. Un suv venerdì pomeriggio intorno alle 18.45 ha travolto nonna e nipote. La donna che era al volante della Volkswagen Tuareg si è fermata per prestare soccorso. «Era sconvolta, gridava “non le ho viste”, si disperava», dice Andrea uno dei testimoni che per primo ha dato l’allarme ai soccorsi. Che incalza: «Sullo stesso punto in passato sono state investite altre persone. Quell’attraversamento è pericolosissimo ma non si fanno interventi di messa in sicurezza».

Roma, nuova tragedia sulla via Casilina: in strada quest’anno già 68 morti

I SOCCORSI

Anna Maria non è morta all’istante. Anzi non ha perso conoscenza, aiutata da altri residenti è stata tirata su dall’asfalto e messa su una sedia mentre intanto vigili e ambulanza cercavano di rintracciare i parenti della bimba che, come minore, non poteva rimanere da sola. Morirà l’indomani mattina.

«Con mia madre - dice Deborah, accanto a uno dei suoi fratelli - ho parlato anche al telefono. Si raccomandava che prendessi una borsa con il pigiama, quello bello, per non fare brutte figure in ospedale. Invece aveva delle fratture e delle emorragie interne. È deceduta successivamente al San Camillo».

DONNA ENERGICA

L’anziana aveva lavorato come impiegata negli uffici del XII Municipio in via Fabiola, a Monteverde. Abitava non lontano, a Bravetta, a poche decine di metri dal luogo dell’incidente. Non aveva avuto una vita facile poiché era rimasta vedova a 28 anni e con quattro figli, due femmine e due maschi, da tirare su da sola. «Nostra mamma era eccezionale - spiegano i figli ancora sotto choc - nonostante avesse più di ottant’anni ancora aveva tanta energia e ragionava pensando al presente e mai guardandosi indietro, con nostalgia del passato e malinconicamente come accade ad altri. Le piaceva assistere alle partite di Sinner, le commentavamo spesso, si emozionava come un giovane per le sue imprese e aiutava tutti noi. Tant’è che viveva per i suoi cinque nipoti, la bambina è la più piccola. Si adoravano. Ora ancora non le abbiamo detto che la sua nonnina non c’è più, ci faremo consigliare anche da uno psicologo. Siamo certi che l’avrà protetta fino all’ultimo istante».

Anche la bambina è stata portata in ospedale e affidata alle cure dei sanitari per un trauma facciale e contusioni. Ha il setto nasale rotto ma è stata dimessa ed è tornata a casa. Sulla dinamica dell’incidente le indagini sono appena all’inizio. «Vogliamo capire bene che cosa sia successo. Oggi (ieri, ndr) è in corso l’autopsia dopodiché potremo almeno fare i funerali», aggiungono i familiari.

LA DINAMICA

Sott’accusa la velocità del suv che viaggiava in direzione fuori Roma - i testimoni raccontano che «nell’altro senso di marcia un’altra vettura si era fermata per fare passare la donna e la bambina, mentre la Tuareg è andata dritta falciandole» - e la sicurezza stessa dell’attraversamento. «Le strisce sono sbiadite, in parte invisibili - spiega Maria del bar sulla piazza - abbiamo chiesto in passato i dossi o un semaforo, ma ci è stato risposto che per la vicinanza del Dap del ministero della Giustizia e, quindi, dei mezzi che escono in sirena, non è possibile. Almeno si mettano gli autovelox e una segnaletica davvero appropriata. Qui vicino ci sono le scuole, questa piazza è anche il cuore commerciale della zona e il via vai dei pedoni e degli studenti è continuo. Se non si interviene succederà qualche altra tragedia».

I PRECEDENTI

In molti sottolineano come a quell’ora del tardo pomeriggio per chi si trova a guidare nella direzione della Tuareg «il sole abbagliante limita la visibilità», ma poi tutti sono unanimi: «A maggiore ragione allora devi andare piano perché non vedi bene».

Qualche tempo fa, allo stesso modo, investita da un’auto, era morta un’altra anziana del quartiere, Barbara Lucchetta, di 80 anni, anche lei soccorsa e portata in ospedale in un ultimo vano tentativo di salvarla. Ma Tra Bravetta e la vicina Monteverde sono diverse le strade pericolose per i pedoni su cui puntano il dito da tempo i residenti: da via dei Malatesta a Via dei Carraresi, da via del Fontanile Arenato alla parte alta di Viale dei Colli Portuensi «dove sfrecciano come pazzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA