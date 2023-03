Roma, a Monteverde una donna cade per il marciapiede dissestato e si lussa la spalla. Il marito: «Ora è bloccata in casa»

È bastata una passeggiata su un marciapiedi rovinato per lussarsi la spalla e correre in ospedale. È accaduto mercoledì scorso in via dei Colli Portuensi, a Monteverde. Elina, protagonista di questa storia, è una delle vittime del degrado di alcune delle strade della Capitale. I medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato una lussazione scapolo-omerale che, di fatto, le ha deformato la spalla. «Ora è bloccata in casa», racconta il marito, Pietro Petri. Ed è lui a lanciare sui social un Sos. «In quel punto mi dicono che sono avvenuti altri incidenti», scrive. Così, è sommerso da una valanga di segnalazioni su quel luogo che sembra essere maledetto per chi passa a piedi da quelle parti.

«Mia suocera anni fa per colpa di un marciapiede dissestato vicino a Villa Flora, cadde e si ruppe un polso», commenta su Facebook una donna. E Laura Pavoni conferma l'episodio delle cadute pericolose in strada. «Anche a me è capitato e mi si era rotta la rotula». A poca distanza, un episodio analogo: «Mia madre cadde una quindicina di anni fa in viale di Villa Pamphili, dove abitava. Solita storia con il marciapiede dissestato», racconta Anna Donadel. Nonostante la denuncia del legale, prosegue la donna «secondo il Comune l'incidente andava constatato o da un filmato o da una foto. Non potendo produrre nulla se non un certificato medico del pronto soccorso del San Camillo, non fu istruita la causa in quanto ci dissero che mia madre poteva essersi fatta male ovunque, testimoni zero».