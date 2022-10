Incidente a Villa Pamphili, motociclista finisce contro un albero: morto 46enne

Un motociclista di 46 anni è morto in un incidente avvenuto stamattina, intorno alle 12.00 in via Leone XIII, all'altezza di piazza Martin Luther King, a Villa Pamphili.

Fuori strada con il Range Rover dopo lo scontro, un ferito in ospedale

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della polizia locale.

Incidente a Sedico, le immagini dello schianto nel quale è morto un ragazzo trevigiano di 22 anni

L'uomo viaggiava a bordo di un'Honda Cbr e, al momento, la moto risulta l'unico mezzo coinvolto. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.