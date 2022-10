Domenica 9 Ottobre 2022, 00:11

Prima l’incidente tra le due auto e poi il drammatico investimento che non ha lasciato scampo a Maria Francesca Palermo, 57 anni avvocato e dal 1990 penalista volontaria del Telefono Rosa. Stava infatti attraversando sulle strisce pedonali di via Gregorio VII (all’angolo di via San Damaso) venerdì mattina quando, intorno alle 11.30, è rimasta coinvolta nello scontro tra le due auto. Secondo quanto accertato fin qui, a causa del tamponamento l’automobilista ha perso il controllo della guida non riuscendo così a evitare la donna che stava attraversando proprio in quel momento sulle strisce pedonali. Un impatto violento per l’avvocato che è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Camillo. Dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è stata trasferita nella notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dove le sue condizioni restano gravi. Ancora ieri pomeriggio, le amiche e i familiari più stretti si sono ritrovati nella struttura sanitaria di Circonvallazione Gianicolense: «Non riusciamo a credere che sia accaduto proprio a Francesca, vogliamo solo che si riprenda quanto prima e che torni tra noi» hanno detto tra le lacrime.

LE INDAGINI

Sono ora in corso le indagini assegnate agli agenti della polizia locale del XIII gruppo Aurelio. Una doppia indagine per i poliziotti impegnati a ricostruire la dinamica del tamponamento e quindi quella dell’investimento. Da quanto è stato accertato, la donna stava attraversando proprio all’interno dell’attraversamento pedonale. Tuttavia, l’accelerazione dovuta all’impatto tra le due auto, non le ha lasciato il tempo di arretrare all’arrivo della macchina e quindi evitare di essere travolta.

I vigili urbani hanno proceduto con i rilievi sul luogo dello scontro. Non solo: hanno richiesto anche le telecamere di video sorveglianza di alcuni esercizi lungo viale Giulio Cesare. I fotogrammi saranno determinanti per stabilire le responsabilità e le cause del tamponamento.

IL PRECEDENTE

Ancora un incidente in via Gregorio VII avvenuto una manciata di ore prima. La mattina di giovedì (6 ottobre) un altro pedone è stato investito. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13 quando un anziano - T.P. di 70 anni - è stato travolto da un taxi. In questo caso però, secondo una prima ricostruzione dei fatti e da alcune testimonianze, il pedone travolto non si trovava sull’attraversamento pedonale. A causa dell’impatto, l’anziano è stato sbalzato per diversi metri prima di schiantarsi a terra. I sanitari del 118 arrivati pochi minuti dopo sul posto dopo averlo stabilizzato, hanno disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso del San Camillo dove è tuttora ricoverato. Anche in questo caso, stanno indagando gli agenti del XIII gruppo Aurelio. I poliziotti hanno eseguito i rilievi sull’asfalto e raccolto diverse testimonianze per ricostruire la dinamica dell’investimento.