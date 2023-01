Donna morta a Roma, giallo a Monteverde: il corpo trovato nell'androne di un palazzo. «È precipitata»

Mistero a Monteverde. Una donna di 36 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un palazzo al civico 141 di via Edoardo Jenner.

Precipita dal secondo piano di casa a Sora, muore professoressa di educazione fisica in pensione

Sul posto ci sono i poliziotti del commissariato locale e i colleghi della Scientifica per i rilievi del caso. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12,45 di giovedì. Indagini sono in corso per risalire al motivo della morte. La donna sarebbe precipitata da uno dei piani superiori.

Ereditiera di 8 anni rinuncia al maxi patrimonio da 50 milioni e diventa una «suora bambina»