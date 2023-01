Donna morta a Roma, giallo a Monteverde: il corpo trovato nell'androne di un palazzo. «È precipitata»

Una donna di 36 anni è stata trovata morta a Monteverde, in via Edoardo Jenner 141, nell'androne di un palazzo.

Donna morta a Monteverde, le indagini

Sul posto ci sono i poliziotti del commissariato locale e i colleghi della Scientifica per i rilievi del caso. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12,45 di giovedì. Indagini sono in corso per risalire al motivo della morte. La donna sarebbe precipitata da uno dei piani superiori.

L'allarme lanciato dai vicini

Ad allertate le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa della vittima. In base a quanto si apprende i condomini avrebbero sentito un tonfo e il corpo della donna è stato trovato vicino alle scale. Sul corpo ferite al gluteo e al bacino, compatibili con caduta dall'alto.

Il marsupio della vittima

Al vaglio degli agenti il marsupio della vittima, all'interno del quale però ci sarebbero solo le chiavi di casa e poco altro.