Cantieri. Cantieri dappertutto: a Bravetta. Alla Magliana. A Muratella. A Corviale. A Villa York e alla Valle dei Casali. Dopo decenni di buchi neri, di vere e proprie voragini amministrative e ambientali, Roma Ovest sembra improvvisamente pervasa di una elettricità nuova.

«Abbiamo avviato un enorme programma di riqualificazione del quadrante della città», spiega l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia che aggiunge: «Siamo partiti con l’eliminazione dei residence di Bravetta. Sono tutti stati abbattuti e a breve inizieremo a riconsegnare alla città le prime aree riqualificate, a partire dal nuovo Polo per l’infanzia costituito da un asilo nido e una scuola materna, potrà ospitare fino a 150 bambini».

VILLA YORK

Fra le opere che sono in lavorazione - con i cantieri ormai in conclusione - c’è quello di Villa York. Un nome che la lega (quasi) direttamente con la famiglia reale inglese visto che prende il nome dal cardinale Enrico Benedetto Stuart, nipote dell’ultimo re di Gran Bretagna appartenente alla famiglia Stuart, Giacomo II. Una villa magnifica, di fine 1600, con una scalinata monumentale e che per eleganza ricorda il castello di Vaux-Le-Vicomte alle porte di Parigi di cui Villa York è quasi coeva. «Dopo il fallimento di Federconsorzi nel cui patrimonio era confluita negli anni ‘50 anche la proprietà di Villa York, l’edificio era rimasto abbandonato degradandosi sempre di più», spiega ancora Veloccia. «Una cordata di imprenditori di Taiwan ha acquistato la tenuta e la villa con l’obiettivo di trasformarlo in una azienda agricola ed un luogo per eventi, ma mantenendo la fruibilità pubblica. I lavori sono ormai quasi conclusi e a breve la struttura sarà inaugurata con nuovi giardini barocchi, il ninfeo, oliveti e frutteti», aggiunge l’assessore.

Sta invece per partire il cantiere di recupero di Montecucco: «è una collina splendida da cui si ha una meravigliosa vista di tutta Roma», dice Veloccia aprendo carte e planimetrie.

MONTECUCCO

Un cantiere da 3 milioni di euro che prevede di riqualificare non solo l’ambiente e la collina ma anche l’antica Torre Righetti per restituirla alla città. «Il progetto i cui lavori inizieranno entro qualche giorno, prevede una serie di interventi volti a valorizzare l'area verde e la riqualificazione della Torre». La Torre è ciò che resta di un antico casino di caccia, costruito a metà dell’’800, sullo stile del tempietto circolare introdotto a Roma dal Valadier. Con i lavori, la Torre sarà «convertita in un punto di osservazione del Parco e in un piccolo museo dedicato alla memoria storica del luogo», aggiunge Veloccia. L’intervento prevede il consolidamento strutturale della torre, il ripristino delle facciate esterne e la riqualificazione degli interni per ospitare mostre ed esposizioni. Tutto intorno, anche il parco sarà riqualificato con la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, dotati di punti informativi che guideranno i visitatori attraverso la storia e la botanica del luogo. Verranno inoltre realizzate aree di sosta attrezzate con panchine, tavoli da picnic e zone d'ombra, pensate per favorire la sosta e il relax delle famiglie e dei turisti. «Particolare attenzione sarà dedicata alla flora locale, con la piantumazione di specie autoctone che contribuiranno a preservare la biodiversità del Parco».

VALLE DEI CASALI

«Parco che fa parte della Valle dei Casali - prosegue ancora Veloccia - che è una grande area naturale di Roma dove aree agricole si alternano a olmi, aceri, querce, salici, pioppi. E che include alcuni complessi architettonici di grande rilievo, oltre Torre Righetti o Villa York. E che ha un portale, valledeicasali.com, dove sono raccolte e illustrate tutte queste meraviglie».

Allargando la visuale, però, emerge una connessione con gli altri cantieri del quadrante: dopo i residence di Bravetta, sono iniziati i lavori di abbattimento dell’ex Alitalia a Muratella che diventerà un’area residenziale, e di riqualificazione di Corviale. «Stiamo rilanciando tutto il quadrante ovest di Roma. E manca poco per iniziare a vedere i primi risultati» conclude Veloccia.

