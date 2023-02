Cinghiali a Roma, ultimi avvistamenti a Monteverde: «Non ci sentiamo più sicuri»

I cinghiali a Monte Mario sono sempre meno. Grazie alle recinzioni, gli abitanti del quartiere possono finalmente (quasi) cantar vittoria e tirare un profondo sospiro di sollievo: garantite strade più pulite ed una maggiore sicurezza. Tuttavia, questa problematicità non è stata del tutto risolta, o meglio… non ovunque! I cinghiali difatti non sono scomparsi, hanno semplicemente cambiato zona, fattispecie non del tutto imprevedibile d’altronde. Sono ora altri abitanti della Capitale a denunciare la presenza invadente e preoccupante di questi animali selvatici: il quartiere adesso coinvolto da questa spiacevole e indesiderata incombenza è Monteverde.

Le prime segnalazioni sono arrivate verso dicembre ma il problema si è amplificato soprattutto nell’ultimo periodo. A preoccupare i residenti di Monteverde è, in special modo, la presenza dei cinghiali all’interno del Parco di Villa Doria Pamphilj. Ne sono stati individuati 11 per la precisione e non si dubita del fatto che possano essercene anche altri. Si teme in particolar modo per i bambini, soliti trascorrere proprio in quel luogo il pomeriggio a giocare e a divertirsi dopo la scuola. «Non mi sento più sicuro a passeggiare lì con il mio cane. Nonostante quest’ultimo abbia una corporatura molto robusta e una bella stazza, ho il terrore che possa istigarli abbaiando, mettendo pertanto a rischio la nostra incolumità», racconta un ragazzo del quartiere, turbato, come tanti altri, da questa situazione. Quale sarà il rimedio da adottare in questo caso? E soprattutto, quando si adotterà?