Martedì 11 Giugno 2024, 22:53

Lo ha assalito alle spalle mentre l’anziano, da cui era in prova, si stava preparando il caffè in cucina. Per diversi minuti lo aveva chiamato, quell’uomo, dalla sua stanza domenica due giugno, per chiedergli una semplice cortesia dopo pranzo ma Nawela Kevinda, un 31enne originario dello Sri Lanka, era completamente ubriaco e non l’aveva sentito. Così l’anziano di 94 anni, ex agente di polizia, si è alzato da solo per andare a prepararsi il caffè. Qui, nella cucina del suo appartamento in via Mengarini (quartiere Portuense) è stato aggredito, picchiato ferocemente fino a perdere i sensi. A quel punto il “badante” - tale era l’incarico che il 31enne avrebbe dovuto ricoprire al termine del periodo di prova - lo ha preso e trascinato fino alla camera per rimetterlo a letto e tornare a dormire. L’avrebbe lasciato così e quasi certamente il 94enne sarebbe morto nel corso della notte se il figlio non fosse intervenuto. Dopo che i carabinieri della stazione Porta Portese sono arrivati fermando il 31enne con l’accusa di tentato omicidio, il gip al termine dell’interrogatorio di garanzia ha convalidato l’arresto disponendo per lui la detenzione in carcere. Il giudice ha ritenuto «inverosimile» il racconto che l’uomo ha fornito nel corso dell’interrogatorio lasciando intendere la ferocia inaudita riversa contro il 94enne.

LA DINAMICA

Sono le 12.30 circa di domenica due giugno, Kevinda è al suo secondo giorno di prova. In Italia dal 2016 ma con il permesso di soggiorno scaduto, era riuscito a ottenere quella possibilità tramite il passa parola. Non aveva presentato grandi referenze, solo un paio di foto che lo ritraevano con un altro anziano, spiegando ai familiari del 94enne che si era occupato di altre persone. La famiglia dunque l’aveva preso in prova ma l’uomo già al suo primo giorno con l’anziano in casa aveva iniziato a bere. I militari troveranno nell’appartamento otto bottiglie di vino vuote, sei di queste erano sparse in diverse stanze, due sono state recuperate dal suo zaino. Quel pomeriggio il 94enne era tornato a letto dopo un pasto frugale, chiamando dopo non molto tempo il 31enne senza tuttavia ricevere risposta. «Puoi farmi un caffè?» la semplice richiesta proferita dal suo letto e rimasta inascoltata. A tal punto che l’uomo, con fatica, si è alzato ed è andato in cucina esaudendo così da solo il suo piccolo desiderio. Kevinda a un certo punto compare in cucina e inizia a picchiare l’anziano. Il referto dei medici dell’ospedale San Camillo, dove l’uomo sarà poi portato in fin di vita, parla chiaro: frattura delle vertebre lombari, frattura delle costole, frattura del cranio e perforazione del polmone più una serie di lesioni su tutto il corpo. L’anziano non riesce a difendersi e crolla in terra. Aa quel punto, in base alla ricostruzione dei militari, il 31enne trascina l’uomo e lo rimette a letto tornando a dormire.

I SOCCORSI

In serata il figlio del 94enne chiama e lui risponde, cerca il padre ma il badante replica che sta dormendo. L’uomo però riesce a sentire dei lamenti in sottofondo e così, preoccupato, arriva a casa dando l’allarme. Quando i carabinieri intervengono il 31enne è ancora stordito. Nell’immediatezza del fermo non dirà nulla mentre la vittima sarà soccorsa in condizioni disperate. È ricoverata in Terapia intensiva e i sanitari non hanno sciolto la prognosi. «Mi aveva svegliato» pare abbia detto il badante nel corso dell’interrogatorio di convalida, provando a giustificare il suo folle gesto. Prima di essere trasferito nel carcere di Regina Coeli i militari, scoperte le bottiglie vuote di vino, hanno disposto per lui gli esami alcolemici trovando i valori ben oltre la soglia consentita.

Anziani fragili, persone deboli, famiglie raggirate: sempre più spesso gli over 70 restano vittime di aggressioni o truffe. Queste ultime rientrano nei reati più odiosi eppure maggiormente ricorrenti. Diverse le operazioni condotte da carabinieri e polizia in tutto il territorio della Capitale e nell’hinterland che hanno permesso di disarticolare bande organizzate e specializzate nelle truffe agli anziani. Vittime scelte attraverso lo studio, meticoloso, di elenchi telefonici e profili social, anche dei parenti. Non mancano tuttavia altri reati che hanno come vittime gli over 65. In base ai dati dell’ufficio Anticrimine della Questura, dal primo gennaio al 9 giugno sono state denunciate 114 persone e 40 sono state arrestate per furti a persone anziane. Seguono poi sette denunce e 10 arresti per rapina.