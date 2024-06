Martedì 11 Giugno 2024, 13:53

È morta investita da un suv sulle strisce pedonali ormai quasi invisibili di via Silvestri, all'altezza di piazza Biagio Pace a Bravetta, Roma. Un punto maledetto in cui un anno esatto fa perse la vita allo stesso modo un'altra anziana. Lei, l'ultima vittima, Anna Maria Zuppello, 82 anni, alle 18.45 di venerdì scorso stava attraversando tenendo per mano la nipotina di 7 anni.

La dinamica

Pochi passi e sarebbero state a casa. Invece una Volkswagen Tuareg l'ha centrata in pieno dopo che un'altra vettura sul senso opposto si era fermata per farla passare con la piccolina. Un tonfo e l'anziana viene catapultata a terra. Così la bimba che però se la caverà con un brutto trauma facciale, setto nasale rotto e dolore agli zigomi. La donna alla guida del suv si è fermata per prestare soccorso. «Era sconvolta, gridava non le ho viste», raccontano dei testimoni. Zuppello, ex impiegata negli uffici del XII Municipio in via Fabiola è deceduta successivamente per una emorragia interna all'ospedale San Camillo. Furiosi i residenti: «Da anni chiediamo la messa in sicurezza di quell'attraversamento così vicino anche alle scuole e nevralgico nel quartiere, ma niente. Nessun intervento. Ed è arrivata un'altra morte annunciata».