Roma, World Restart A Heart Day: a Montesacro arriva la giornata di sensibilizzazione delle manovre salvavita per la popolazione. Ecco il programma

La precocità è un elemento fondamentale: l’intervento tempestivo di massaggio cardiaco, in caso di arresto, si rivela essenziale non solamente come salvavita, ma anche per evitare danni cerebrali - permanenti - causati da una mancanza elevata di ossigeno. In Italia sono circa 70 mila le persone che muoiono a causa di eventi cardiovascolari - seri - conosciuti comunemente con l’appellativo di “morte cardiaca improvvisa” e “infarto del miocardio”. E il 70% degli arresti avviene in presenza di soggetti che potrebbero iniziare immediatamente le manovre di rianimazione, ma il 15% di queste persone non è ben formato e, di conseguenza, non sempre se ne riconoscono i sintomi e tantomeno le manovre da attuare almeno nei primi minuti fino alla presa in carico dei soccorsi.

In occasione del World Restart a Heart Day, ( che si celebrerà nella giornata di lunedì 16 ottobre, ndr) il Comitato Croce Rossa Italiana municipi II e III ha organizzato l'evento gratutito "La Maratona del Cuore".