Violenza sulle donne, Roma scende in piazza: la manifestazione a Montesacro

Nadia Bergamini, di 70 anni, morta lo scorso Gennaio, in seguito alle percosse subìte dal genero. Simona Michelangeli, ritrovata senza vita nel suo appartamento, in via Baccio Baldini, nel quartiere Marconi, (sempre nel mese di Gennaio, ndr) dopo essere stata ripetutamente picchiata dal suo compagno. La storia di Rosa Alfieri, 23 anni, strangolata, lo scorso Febbraio, dal suo vicino di casa, a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Omicidi volontari e violenza di ogni genere. Le vittime sono sempre loro: le donne.

Alice Neri, trovata carbonizzata nel bagagliaio dell'auto: indagati il marito e un amico, è l'ultimo che l'ha vista

Secondo i dati riportati dal ministero dell’Interno ( aggiornati al 20 Novembre, ndr), nel triennio 2019/2021 e dal primo Gennaio scorso, si sono registrati ben 273 omicidi. Un lieve aumento rispetto allo scorso anno (268, ndr). 104 le donne uccise, di cui 88 in ambito familiare o affettivo. Di loro, 52 uccise dal compagno o dall’ex. Rispetto allo scorso anno si assiste ad una lieve diminuzione del numero delle vittime di genere femminile, (da 109 a 104, ndr). Un dato che - nonostante la lieve flessione - resta comunque alto. Violenze fisiche, sessuali e psicologiche. Aggressioni che, spesso, si trasformano in omicidi. La violenza sulle donne rappresenta ancora una piaga. In Italia, il 25 Novembre, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro l’universo femminile. Con numerose iniziative volte a contrastare un fenomeno ancora oggi drammatico.

A Roma, in Piazza Sempione, nel quartiere Montesacro, venerdì 25, a partire dalle 10.30, scenderanno in piazza, le scuole, la comunità educante, i centri antiviolenza e le associazioni del terzo settore del Municipio III, per l’evento: “In piazza contro la violenza sulle donne.”

«E’ una giornata molto importante - spiega Paola Ilari, Assessora alla scuola, in Municipio III - e non potevamo ignorarla. Ci sono ancora troppe donne che vengono uccise in Italia. Per sconfiggere la violenza è necessaria una alleanza, un patto nei territori e nelle città.” Lo scorso Luglio, proprio il Municipio III ha firmato il primo “patto educativo di comunità” con lo scopo di contrastare e prevenire i fenomeni dell’abbandono scolastico, della povertà educativa e valorizzare le risorse esistenti sul territorio. Ora, l’intera comunità educante sarà presente venerdì, in piazza Sempione. Scuole, docenti, studenti, attraverso le parole, la musica, l’arte e la creatività, lanceranno un messaggio per dire “No alla violenza contro il genere femminile».

E all'interno del quartiere Montesacro, in via Titano, accanto alla sede istituzionale del Municipio III, è stato aperto ( lo scorso anno, ndr) una struttura che accoglie, ascolta e sostiene, tutte le donne vittime di violenza. La gestione del centro antiviolenza è stata affidata all’associazione Lucha y Siesta. “Durante la pandemia i casi di violenza si sono triplicati, soprattutto nell’ambito domestico. Un fenomeno che preoccupa molto - afferma ancora l’Assessora Ilari - perché si diffonde anche nelle nuove generazioni.”

"Abbiamo voluto fortemente essere i propulsori di una cultura che combatte le discriminazione e le violenze di ogni genere. Per produrre un messaggio di benessere e di giustizia e perchè crediamo molto nel messaggio di una comunità educante ed inclusiva", conclude Ilari.