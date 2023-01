Roma, sabato di solidarietà al Tufello: pacchi alimentari e libri per l’infanzia alle le famiglie in difficoltà

Dalla spesa a domicilio, alla consegna dei farmaci per gli anziani, al disbrigo di pratiche per tutti quei cittadini in condizioni di fragilità. Non si sono mai fermati - nemmeno durante il periodo del lockdown - i volontari del Circolo Operaio Tiburtina e del Circolo Operaio Gianicolense che, poco dopo lo scoppio dell’epidemia da Coronavirus, hanno offerto il loro prezioso contributo alla cittadinanza romana. Da poco tempo hanno esteso il loro servizio anche alla spesa solidale, al fine di supportare le famiglie romane in condizioni difficili. Durante la settimana è possibile trovarli davanti ai supermercati impegnati nella raccolta dei generi alimentari per distribuirli nei vari quartieri della Capitale. La distribuzione viene portata a termine - solitamente - nella giornata di sabato.

E quella di domani (Sabato 23,ndr) sarà una mattinata all’insegna della solidarietà e della vicinanza che coinvolgerà il territorio del Municipio III. Al Tufello, a partire dalle 10.30 e fino alle 13.00, il Circolo Operaio di San Lorenzo ( Tiburtino, ndr) ha organizzato una distribuzione di pacchi alimentari e libri per l’infanzia. Il banchetto sarà allestito in via Scarpanto (Fermata Jonio-Metro B1). A ricevere i beni di prima necessità circa 50/60 famiglie del quartiere.

Dalla necessità di cibo ai prodotti per l’igiene e libri per i più piccoli. Una risposta vera alla crisi economica attuale. Chi conosce o vive situazioni di estrema difficoltà - è scritto sul volantino - può telefonare al numero 331/4624619 dal lunedì al venerdì ( orario 11.00-13.00 e 16.00-18.00) per prenotare un pacco. Oppure per informarsi sui servizi ed anche unirsi al gruppo di volontari. Un aiuto concreto per le famiglie indigenti. Una catena di sostegno e spirito di collaborazione che non è destinata ad interrompersi.