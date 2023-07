Roma, un (nuovo) sabato di solidarietà al Tufello: libri per l’infanzia e pacchi con alimenti per le famiglie più fragili

L’obiettivo è sempre quello: mettersi a disposizione delle persone più fragili e aiutarle il più possibile. Sono i volontari dei circoli operai di Lotta Comunista che, dopo lo scorso gennaio, ritornano per offrire un supporto ai cittadini dei vari quartieri della Capitale. Il grande classico sono la consegna dei farmaci per gli anziani e la spesa al supermercato fino al disbrigo di pratiche burocratiche. Nel corso della settimana è facile trovarli davanti ai supermercati impegnati nella raccolta dei generi alimentari per distribuirli nei vari quartieri romani. La distribuzione viene, spesso, portata a termine nella giornata di sabato.

Roma, luglio in biblioteca: dalla periferia al centro, gli eventi per i più piccoli

E quella di oggi (sabato 15 luglio,ndr) sarà una mattinata all’insegna della solidarietà e della vicinanza che coinvolgerà il territorio del Municipio III.

Al Tufello, a partire dalle 10.30 e fino alle 13.00, il Circolo Operaio di San Lorenzo ( Tiburtino, ndr) ha organizzato una distribuzione di libri per l’infanzia e pacchi alimentari per le numerose famiglie del quartiere. Il banchetto sarà allestito in via Scarpanto (Fermata Jonio-Metro B1).

Dal martedì al venerdì - fanno sapere i volontari - è possibile prenotare un pacco o ricevere informazioni sulla tipologia del servizio offerto telefonando al numero 379.2077711