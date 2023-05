Streets for Kids: al Tufello la mobilitazione per una città sicura e a misura dei bambini

Spazi liberi e in piena sicurezza davanti alle scuole. Lo hanno chiesto i tanti bambini - e le loro famiglie - presenti, nel pomeriggio, in via Monte Ruggero, al Tufello, nel corso della quarta edizione di “Streets For Kids”, l’iniziativa curata da “Clean Cities Campaign” con l’obiettivo di aumentare il numero delle strade scolastiche italiane. A Rome se ne contano solo sei. Più di 500 gli eventi in tutta Europa, 80 in Italia e 38 sono le scuole romane che hanno aderito all’iniziativa. Giocare, pedalare, ma anche potersi muovere a piedi e in bicicletta per raggiungere i plessi scolastici e - come hanno sottolineato da “Clean Cities” - “ridurre l’inquinamento dell’aria nelle immediate vicinanze delle scuole e favorire l’autonomia e lo sviluppo di comunità educanti intorno ai nostri bambini.”

In via Monte Ruggero i più piccoli intenti nel colorare, pattinare, cantare e ballare. “E’ un bel pomeriggio - mi racconta una mamma - e ci auguriamo che possa diventare al più presto la normalità. Dobbiamo far divertire i nostri figli e metterli al centro di tutto senza però alcun pericolo e - soprattutto - senza l’incubo del traffico.”

“E’ in corso di lavorazione il piano per la riqualificazione di tutto il quartiere nell’ambito della “Città dei 15 minuti e sicuramente uno degli obiettivi è la realizzazione della strada scolastica in via Monte Ruggero”, ha annunciato al Messaggero il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Già vedendola così - ha aggiunto - piena di ragazzi e ragazze, bambini e bambini, si ha il senso di poter girare in bicicletta senza il terrore che arrivi una macchina. Si tratta di spazi del quartiere che possono vivere in maniera completamente diversa nella quotidianità.”