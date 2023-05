Ritorna la quarta edizione di “Streets for Kids”, l’evento per chiedere la sicurezza sulle strade scolastiche

Strade a misura degli studenti: più sicure, con percorsi privi di pericoli per dirigersi e rientrare dalla scuola, aree riservate ai più piccoli. E’ giunta alla sua quarta edizione “Streets for Kids”, l’iniziativa curata da “Clean Cities Campaign”, con oltre 70 Ong, associazioni e movimenti ambientalisti con l’intento di “chiedere sicurezza intorno alle scuole e promuovere una mobilità in tutte le città europee”, ha spiegato al Messaggero Anna Becchi responsabile della campagna “Strade scolastiche.” Più di 500 le iniziative in tutta Europa, 30 nella Capitale. Le mobilitazioni europee previste per quest’anno sono iniziate il 21 Aprile scorso e si concluderanno il 12 Maggio. Mentre la giornata di venerdì 5 (Maggio, ndr) vedrà tantissimi studenti scendere in strada con girotondi, giochi e biciclettate. Da Ciampino a Fiumicino, passando per Ostia, fino ai quartieri periferici e centrali affinché il Comune capitolino intervenga per la realizzazione delle “strade scolastiche”. Anche il Municipio III ha aderito all’iniziativa e l’appuntamento con giochi, attività in strada è previsto proprio per la giornata di venerdì 5, in via Monte Ruggero, 39, a partire dalle 16 e fino alle 18.

“L’idea - ha commentato Nastassja Habdank, Consigliera del Municipio III e Presidente della Commissione Cultura - nasce insieme a Clean Cities e ai gruppi di genitori attivi sul territorio con l’obiettivo di porre attenzione sulle strade scolastiche e la richiesta di rendere più sicuro l’Istituto I.C. Maria Montessori, in particolare il plesso di via Monte Ruggero, 39. Un pomeriggio di festa e attività ludiche con letture, percorsi in bici, esibizioni di canto in strada che proprio per questa occasione sarà chiusa al traffico.” All’evento interverranno Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola del Comune di Roma, Eugenio Patané, Assesse alla Mobilità del Comune di Roma, Paolo Marchionne, Presidente del Terzo Municipio e Anna Becchi, responsabile della campagna Strade Scolastiche per Clean Cities Italia.

Secondo una indagine condotta da Clean Cities - che ha intervistato più di1000 bambini di età compresa tra i 6 e 17 anni per indagare su come si muovono, come lo vorrebbero fare e la percezione che hanno dello spazio di fronte alle proprie scuole - l’88% dei piccoli studenti gradirebbe una strada scolastica, ma solamente il 7% di loro, ad oggi, ne ha una. Inoltre il 47% dei bambini intervistati ha dichiarato che viene accompagnato a scuola, in auto oppure in moto. Il dato sale al 66% per i piccoli della primaria. Sempre nel sondaggio si evidenzia come il 50 % degli studenti vorrebbe recarsi a scuola, a piedi, in bicicletta oppure con un monopattino. E Solamente il 3% di loro lo fa. La creazione di strade scolastiche si rende quindi necessaria in quanto rappresentano un piccolo frammento fondamentale per una mobilità sostenibile con zero emissioni.

“Le giornate come quella di venerdì sono importanti - ha aggiunto ancora Anna Becchi - perché devono - oltre alla sensibilizzazione - far sperimentare per un giorno che cosa voglia dire quello spazio liberato dalle auto, dedicato al gioco dei bambini e alle iniziative sportive. Uno spazio della città utilizzato in modo diverso.” Strade sicure nei pressi delle scuole oltre a favorire il gioco libero e lo sport garantiscono la salute per coloro che le vivono ed incentivano “l’autonomia e lo sviluppo di comunità educanti intorno ai nostri bambini.”

Streets for Kids nella Capitale. Il Link degli eventi nei diversi municipi:

https://docs.google.com/document/d/12sOs4Kxn1MO8p082mYs_z0Bk07iwfbAK/mobilebasic