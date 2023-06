Roma, riapre la stazione di Val D’Ala chiusa da dieci anni. Sarà servita solo nei giorni feriali

Domani riapre la stazione di Val D’Ala a Montesacro, chiusa da quasi dieci anni e che che unì Prati Fiscali, Valli, Conca d’Oro solo per poco meno di 5 anni dal 2009 al 2014 quando fu chiusa per scarso utilizzo e che da circa un anno vi fa capolinea la linea 336 dell'Atac. Notizia annunciata da Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, insieme a Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma Capitale, e da Pier Paolo Olla, direttore commerciale Centro Sud Tirrenica di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la presidenza del III Municipio. La stazione è parte del progetti di chiusura dell’anello ferroviario che da Vigna Clara collegherà Tor di Quinto, Val D’Ala e, infine la stazione Tiburtina. Nei giorni feriali i treni partiranno alle 6:15, alle 9:12 e poi alle 13:30, 15:07, 17:07 e 20:02. Nella tratta inversa, da Tiburtina a Val D’Ala, gli arrivi saranno alle 8:31, 12:2, 14:30, 16:20, 19:20 e 21:58.

Di sicuro si dovranno rivedere in corsa gli orari per coprire maggiormente i picchi di "punta" per gli studenti e i lavoratori. Con l’orario estivo di Trenitalia tra le novità dunque quella della nuova stazione dove circoleranno i treni della FL2 Roma Tiburtina – Tivoli/Avezzano (Pescara) che servirà il quartiere Monte Sacro e le zone limitrofe, 14 collegamenti dal lunedì al venerdì e 6 il sabato, nessuno la domenica e i giorni festivi. Un nodo ferroviario che collegherà le stazioni di Tiburtina, Prenestina, Lunghezza, Tivoli ed Avezzano e che dovrebbe raccordarsi allal tratta per Fiumicino. Un servizio che garantirà una connessione veloce con la stazione Tiburtina e quindi le linee delle metropolitane, raggiungibile dalla fermata di Val D’Ala in un tempo massimo di 5 minuti. Gli orario saranno consultabile sul sito e su app mobile di Trenitalia.