Roma, il “Sessantotto Village” compie dieci anni. Al via la manifestazione culturale al Parco Talenti: il calendario degli eventi

2013-2023: il “Sessantotto Village” festeggia il suo decimo anniversario. E lo fa, a partire da domani, mercoledì 7 Giugno fino al prossimo 3 Settembre, nel cuore di Montesacro, al Parco Talenti ( via Corrado Alvaro, L.go Pugliese, ndr). La manifestazione culturale ha ospitato nel corso degli anni una vera e propria “Generaz10ne di Talenti”: artisti, musica, spettacoli, teatro e concerti. In 10 dieci anni di kermesse, Il “Sessantotto Village” ha offerto all’intero quartiere circa 460 eventi e coinvolto circa 300.000 presenze.

A partire da domani sera, sul palco, si alterneranno tantissimi artisti che daranno il via ad una rassegna ricca di tante sorprese. La prima fra tutte, l’ingresso di Radio Radio come partner ufficiale e la conduzione di diversi appuntamenti con la storica voce di Stefano Raucci. La serata d’apertura vedrà l’esibizione della Cover Band “The Mirrors” con un tributo ai Beatles. All’evento sarà presente anche il mondo della comicità con “Zelig open mic”, nelle serate del 14, 15 giugno e 3 luglio dove 12 giovani comici emergenti si sfideranno per accedere poi alla finale di Zelig Cabaret, a Milano. Nella conduzione Stefano Raucci sarà affiancato dal comico Dado e saranno ospiti il direttore artistico Giancarlo Bozzo e l’autore Alessio Tagliento.

Musica, comicità e anche sport.

Nell’edizione di quest’anno ci sarà spazio anche per lo sport con la partecipazione di personalità sportive e scuole calcio del Municipio III, insieme, per affrontare dibattiti sul tema dello sport. E ancora: nuovi talent live, “Talenti si nasce” e “Italian dal Vivo Talent 2023”, con l’intento di offrire a tanti giovani la possibilità di esibirsi e farsi conoscere dal grande pubblico. Poesia, proiezioni cinematografiche su “La storia del Rock”, laboratori musicali, danza, arte, musica classica e teatro con “Tramonti d’Arte”.

Il calendario degli eventi