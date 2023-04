Roma, la rinascita delle scuole dell’infanzia e nidi del Municipio III: in arrivo nuovi arredi e giochi didattici

Spazi esterni accoglienti e ben curati dove poter svolgere le attività scolastiche in piena sicurezza e godere del contatto con la natura. Sono in arrivo i nuovi arredi e giochi didattici per le scuole dell’infanzia e nidi del Municipio III. L’obiettivo - come ha spiegato al Messaggero, la Vicepresidente ed Assessora alle Politiche Scolastiche ed educative ( Municipio III, ndr), Paola Ilari: “ è la valorizzazione e la riqualificazione degli ambienti esterni per favorire le attività educative, ludiche e ricreative all’interno dei plessi scolastici del nostro territorio.”

Sono cinque gli istituti interessati all’intervento e valutati dall’amministrazione municipale come priorità: scuola dell’infanzia “Torricella Nord”, “Il giardino Magico”, asilo nido “Il Castello incanto”, “La Contea degli Hobbit” e la materna “Marchesini”. Per quest’ultima, l’apertura è prevista per il prossimo Settembre e sono in corso i lavori di rifacimento della struttura e di rimozione dell'amianto.

Casette, scivoli, sabbiere e giochi in legno sono stati già consegnati in alcune scuole del Municipio III. Si attendono nuovi arrivi per le altre del territorio. “Dai sopralluoghi effettuati ( con il Presidente Paolo Marchionne, ndr) - prosegue ancora Ilari - ci siamo resi conto che molti spazi necessitavano di una manutenzione ordinaria da diversi anni. Stiamo cercando di ottimizzare le risorse a disposizione per riqualificare - seppur gradualmente - l’edilizia scolastica e le aree esterne al fine di rendere le scuole più fruibili per tutti.” Alcuni cantieri sono stati già avviati e “l’obiettivo per la fine del mandato - affermano in una nota Marchionne e Ilari - è dare un nuovo volto a tutte le aree esterne delle scuole materne e nidi del nostro Municipio.”