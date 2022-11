Vigne Nuove, un murale come simbolo della rinascita urbana

Una lepre ed una tartaruga. La lepre è veloce, la tartaruga ha una andatura lenta e svogliata. Eppure, per poter vincere una sfida, non sempre la velocità rappresenta la carta vincente. Esopo, scrittore greco e autore della fiaba, l’aveva capito. E secondo quanto narrato nella celebre favola, la lepre si fermò per riposarsi e lasciò partire la tartaruga, convinta, al suo risveglio, di poterla battere. La lepre cadde in un sonno profondo, mentre la tartaruga piano piano giunse al traguardo.

Roma, la saga infinita del centro carni sulla Togliatti, la maggioranza pressa Gualtieri: «Avanti con il rilancio»

L’immagine di entrambi i protagonisti della narrazione sono diventati un murale che accoglierà i bambini, gli adolescenti, le intere famiglie del Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva della Asl Roma 1, in via Dina Galli. Ci troviamo di fronte all’opera di Lucamaleonte, classe 1983, da tempo, uno dei più famosi street Artist della Urban Art. Una particolare forma di espressione dell’arte moderna eseguita nei luoghi pubblici. In precedenza, considerata come manifestazione di atti vandalici dei giovani, ora è a tutti gli effetti una vera forma d’arte.

“E’ un murale che parla di riscatto sociale e svantaggio”, mi racconta Lucamaleonte. “C’è chi nasce con un privilegio per natura, ma se non lo si allena e ci si “adagia” nella certezza di possederlo, non è detto che si arrivi all’obiettivo.” “C’è chi nasce svantaggiato - spiega ancora - ma con l’impegno, la costanza e la dedizione arriva al risultato”.

Il murale, realizzato in due giorni, è il primo delle tre opere che fanno parte del progetto “In Fabula Salus”, dedicato alle favole di Esopo, che rientra nel programma di rigenerazione urbana del quartiere Vigne Nuove, iniziato nel 2020: “ Another World. Arte in città per immaginare il futuro”, curato da Elena Paloscia, organizzato dall’Associazione Eco dell’Arte con il Tsmree III della Asl Roma 1 di via Dina Galli e con il patrocino del Municipio III, in collaborazione con Ater.

Dare colori, natura e sorrisi agli abitanti del quartiere e degli edifici giganteschi. Di quella sequenza infinita di abitazioni popolari, spesso, imprigionate nella loro solitudine, talvolta degrado ed inquietudine. E l’idea era di partire proprio da un presidio sanitario, dove ogni giorno accedono tanti bimbi con disabilità insieme alle loro famiglie. Il centro TSMRE III si occupa infatti della prevenzione, della diagnosi, riabilitazione, cura e sostegno dei più giovani affetti dai disturbi psico-fisici. “Ho pensato che dovevo fare qualcosa per questo posto”, spiega Elena Paloscia, curatrice del progetto e da sempre impegnata nel mondo della progettazione, ricerca, organizzazione di mostre. “Ho preparato un progetto, confrontandomi con le educatrici e il team di neuropsichiatri della Asl di via Dina Galli, 8 e l’ho sottoposto all’attenzione della Asl e dell’Ater”. “L’intento - prosegue ancora Paloscia - era di rendere la Asl un posto di qualità, a livello artistico, con nuovi spazi, in un’atmosfera accogliente, dolce, stimolante e tenera.”

E proprio lì, in quegli angoli più nascosti e bistrattati prendono vita i murales. Quasi a cambiare notevolmente il volto della zona. Quasi a voler creare un nuovo significato. Grazie a pennellate di immagini e colori accesi. Ci aveva pensato, 40 anni fa, l’artista ed assistente sociale - proprio all’interno di questa stessa struttura - Nino Henragher. Con le storie di Pinocchio, decorò l’interno della Asl ( alcune opere sono tuttora presenti e visibili) ed altri ambienti - per i più piccoli - con lo scopo di renderli più confortevoli e affabili.

Ora pennelli e colori sono finiti nelle mani di tre artisti internazionali, ai quali è stato affidato il compito di far rinascere quei palazzi dal grigio oramai arrugginito dal tempo, illuminarlo con colori brillanti, quasi a voler restituire l’identità perduta. Quello di Lucamaleonte è il terzo dipinto inaugurato. Il primo, “Il Canto D’Antro”, compiuto il 3 Dicembre del 2020, in occasione della giornata internazionale per le persone con disabilità, porta la firma di Gola Hundun, artista romagnolo che è intervenuto nell’area d’ingresso al Servizio Asl. Per intenderci è il luogo dove i genitori, con i loro figli, attendono di essere chiamati per la visita. La natura e le figure degli animali di colore rosso, riprodotte sulle pareti, con il supporto dei giovani pazienti Asl, ha trasformato quel piccolo spazio in un luogo accogliente e creativo. Presto si occuperà di realizzare altri interventi pittorici in altri spazi adiacenti alla Asl. E ancora: l’eroina Pois Ivy “colei che amava trascorrere più tempo con le piante che con le persone” è il capolavoro realizzato, nel 2021 dagli artisti romani, Solo e Diamond. Oltre alle attività artistiche, il progetto ha incluso laboratori rivolti a molti bambini e giovani utenti del centro Asl di via Dina Galli, 8. Con la mosaicista Anna Paola Franceschi, i ragazzi si sono cimentati nella tecnica del trencadìs, dell’artista Gaudì. Mettere insieme pezzi di piastrelle, rotte, per realizzare il mosaico. Ed infine a Lucamaleonte è stato affidato il compito di rappresentare le tre favole di Esopo, all’esterno della Asl. La tartaruga e la lepre è stata inaugurata due giorni fa. Per le restanti favole ( “Il Pavone e la Gru” e “La Volpe dalla pancia piena”) i lavori ancora non sono partiti e, a breve, sarà aperta una raccolta fondi. Intanto, è possibile sostenere il progetto “Another World. Arte in città per immaginare il futuro”, attraverso una donazione sul sito dell’Associazione Eco dell’Arte. (https://www.ecodellarte.it/artnews/sostienici/)

Per Lucamleonte, i lavori non finiscono mica qui. Nel quartiere popolare di Tor Marancia, nella giornata di ieri, è stata inaugurato un altro murale che raffigura Ennio Morricone in occasione del 94 esimo compleanno. E “lunedì - annuncia - sarò in piazza Annibaliano, per un cantiere di arte partecipata, con due scuole: una media ed un liceo. Un progetto che va avanti da un anno. Inizieremo a dipingere dalla prossima settimana.”

“L’area edilizia popolare di via Dina Galli è una parte del municipio che avrebbe bisogno di cure e segnali di rigenerazione”, ha commentato Marta Marziali, consigliere del Municipio III. “Ringrazio - conclude Marziali - l’Associazione Eco dell’Arte per aver contribuito con questo progetto a rendere più accoglienti questi edifici - dove peraltro abbiamo uno dei nostri centri anziani - ( il Csa Sandro Pertini, ndr), lanciando un grande segnale alle nostre istituzioni. Perché ancora c’è molto lavoro da fare.”