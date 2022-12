Roma, viale Lina Cavalieri: emergenza rifiuti e cassonetti dell’immondizia rovesciati

Da via Colli della Serpentara a viale Lina Cavalieri, la storia non cambia. L’emergenza rifiuti in zona Conca D’Oro e Prati Fiscali da anni non trova una soluzione. Inutile sottolineare come in questi giorni di festività la situazione sia totalmente degenerata.

Strade e marciapiedi invasi dalla spazzatura

Buste della spazzatura lacerate, avanzi di cibo che invadono i marciapiedi e come se non bastasse cassonetti stracolmi e perennemente in bilico. Plastica, carta e umido spesso occupano anche la strada, non permettendo il normale e tranquillo passaggio delle automobili. Un problema che si ripete di continuo, disturbando parecchio residenti e venditori.

Sicuramente la presenza dei cinghiali in zona non aiuta, anzi. Frequentemente sono stati avvistati questi animali a rovistare nella spazzatura, mangiando e spostando i rifiuti da una carreggiata all’altra. Ma il vero disagio non si registra solo in questi mesi invernali, quanto durante l’estate. Infatti, tantissime le segnalazioni che confermano il pessimo stato di pulizia del quartiere.

Dalle periferie e semiperiferie le cartoline di Roma sono purtroppo ancora le stesse ed i quartieri lontani dal centro vivono quotidianamente le condizioni più difficili. Così il capitolo immondizia non sembra avere una fine e l'esasperazione di tutti i cittadini sta raggiungendo picchi inediti.