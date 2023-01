Roma, via di Casal Boccone: sulla strada “killer” due nuovi segnalatori fotovoltaici lampeggianti

L’ultimo incidente mortale risale al 18 novembre scorso. Erano da poco trascorse le 19, quando un operaio di 47 anni, Riccardo Contreras, è stato travolto ed ucciso da una vettura mentre percorreva via di Casal Boccone, all’incrocio con via Ugo Ojetti, all’altezza del civico 100. L’uomo, di origini peruviane e padre di tre figli, stava rincasando dopo una giornata di lavoro. E proprio qui, su via di Casal Boccone - un tratto di strada ancora in carico alla società costruttrice Impreme - sono installati, la scorsa settimana, due segnalatori luminosi - attivi 24 ore su 24 e alimentati da pannelli fotovoltaici - per garantire la sicurezza dei pedoni e di fatto rendere più visibili le strisce pedonali, soprattutto nelle ore notturne. L’intervento è stato eseguito da Anas con la convenzione di Roma Capitale. E rientra - come ha affermato l’Assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini, “nel piano di un ampio quadro di opere che interessano tutta la strada per una superficie di oltre 3 chilometri, con rifacimento di asfalto e segnaletica.”

Via Casal Boccone: una strada del quartiere del Municipio III, ribattezzata come “la strada killer” per i continui e numerosi incidenti, ( più di cento in tre anni, ndr) nonostante il limite orario fissato a 50 km/h. Vetture a folle velocità e che spesso finiscono fuori strada, ribaltate, il più delle volte, sulla pista ciclabile, con il rischio di travolgere i pedoni. La morte del 47 enne Contrares ha sollevato l’ira dei residenti, scesi in strada, diverse settimane fa, per segnalare le criticità e chiedere nuovi interventi, al fine di garantire la sicurezza stradale.

Secondo i consiglieri di Italia Viva, “i nuovi segnalatori fotovoltaici non sono sufficienti per garantire i livelli di sicurezza necessari” e contestano a gran voce l’intervento eseguito da Anas e Roma Capitale. “La manutenzione - hanno spiegato in una nota congiunta i consiglieri capitolini ( Iv), Valerio Casini e Francesca Leoncini - andrebbe ulteriormente completata con la realizzazione, ad esempio, di dissuasori a bande e impianti semaforici. Per Casal Boccone, come per altre zone del Municipio Roma III, i cittadini si aspettano maggiori investimenti in sicurezza stradale e interventi sulla viabilità più significativi, oltre a un vero e proprio piano di riqualificazione urbana, che renda l'intera area più vivibile", hanno concluso i consiglieri.

“Ho lavorato assiduamente e con responsabilità sulla questione della sicurezza di Via di Casal Boccone - ha aggiunto Marta Marziali, consigliera (Iv) del Municipio Roma III - una strada in cui si sono verificati più di 100 incidenti in tre anni. La risposta messa in campo oggi dall'Amministrazione è assolutamente inefficace. Serve ridurre la velocità, in particolare sulla curva più a rischio, con importanti interventi di rallentamento del flusso, perché l'alta incidentalità del tratto è conseguenza soprattutto della velocità elevata e della geometria del tragitto.”

Dal Municipio III fanno sapere che saranno adottate ulteriori misure per aumentare la sicurezza su via di Casal Boccone. Pronta la replica dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Pietrosante che assicura: “Come misure temporanee abbiamo in programma anche l’installazione di bande rumorose ( bande in rilievo, ndr) volte a limitare la velocità dei veicoli. E per arginare il fenomeno degli incidenti stradali, “il progetto che chiediamo in via definitiva - ha sottolineato Pietrosante - prevede lo spostamento dell’attraversamento ( lontano dalla curva dove si verificano gli incidenti, ndr), la regolazione dell’attraversamento mediante l’impianto semaforico. Abbiamo richiesto anche l’installazione di un autovelox fisso.”