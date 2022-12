Roma, A Val Melaina l’evento “Spesa Sospesa” per le famiglie in difficoltà

Prima la pandemia, dopo la guerra in Ucraina. La pressione sulle tasche degli italiani non cessa e l’attuale crisi economica ha spinto diverse famiglie in una condizione di difficoltà economiche. Per contrastare la dilagante situazione di povertà - dettata soprattutto dall’aumento delle bollette e dai salari insufficienti - sono aumentate le richieste di assistenza, di distribuzione di alimenti e accoglienza per i più bisognosi.

A Val Melaina, nel Municipio III, è prevista per il prossimo sabato ( 10 dicembre, ndr) l’evento “ Spesa Sospesa”. E avrà luogo presso la sede del mercato rionale Val Melaina, in via Giovanni Conti. Il direttivo del mercato, dopo le due iniziative organizzate durante l’emergenza Covid e profughi ucraini, è voluto nuovamente intervenire per organizzare una mattinata di raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie più fragili. La raccolta inizierà alle 8.30 e proseguirà per il corso della giornata. Oltre alle regolari attività di compravendita, i clienti potranno effettuare ulteriori acquisti ai banchi, scegliere la merce e donarla.

Non solo un supporto da parte della clientela. L'evento riceverà il contribuito degli 80 operatori del mercato, membri della Cooperativa “Rivenditori di Val Melania”, pronti a donare, ciascuno, una quantità di generi alimentari. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Nsa Protezione Civile Odv, una organizzazione di volontariato, attiva nel 2004 su tutto il territorio, in particolare nel quadrante di Roma Nord e Nord- Est. L’associazione gestisce inoltre un”Banco Alimentare” con oltre 500 famiglie iscritte.

All’iniziativa, voluta fortemente da Giovanni Luzzi, presidente della Cooperativa Rivenditori di Val Melaina - saranno presenti i membri di Red Foxes - Roma e la rete di "Mercati d’Autore.”