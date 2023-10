Roma, a Talenti arriva un nuovo centro per le famiglie. Alla “Tartaruga e il girasole” uno sportello psicologico per adolescenti e attività di sostegno ai minori

Un supporto psicologico rivolto agli adolescenti e uno spazio dedicato ai servizi a sostegni di tutti i minori attraverso attività di gruppo. E’ l'intento del nuovo centro per le famiglie che nascerà nel quartiere Montesacro Alto, Talenti: per il taglio del nastro ci vorranno ancora diversi mesi e la cerimonia di apertura è prevista nel 2024. Alla “Tartaruga e il girasole” il nuovo spazio, dedicato alle famiglie e ai minori, verranno offerti servizi gratuiti ai cittadini residenti nel territorio del Municipio III: dai genitori separati, ai nuclei monoparentali, alle mamme e i papà con adolescenti e giovanissimi a rischio giuridico. Un’attenzione particolare anche per quelle famiglie in situazioni di alta conflittualità.

«Sono molto soddisfatto che venga premiato il lungo e intenso lavoro portato avanti in questi mesi per aprire nuovi servizi sul territorio e per la ricerca delle risorse necessarie», il commento del Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. «Vogliamo rendere più capillari i servizi a tutela e supporto delle famiglie su un territorio tanto vasto e diversificato come quello del Municipio III. Questa è una delle nostre missioni prioritarie per contrastare le diseguaglianze e migliorare la qualità della vita delle persone a partire dai bambini e delle bambine e dalle loro famiglie», ha proseguito Marchionne.

La nuova struttura andrà ad implementare il servizio già attivo a Vigne Nuove.

La realizzazione del nuovo centro è arrivata dopo la vittoria del Municipio III di un bando pubblico del 2022 per l’ampliamento della rete regionale dei centri per la famiglia e la selezione di nuovi 12 complessi.

«Ringraziamo gli uffici tecnici e amministrativi dei Servizi Sociali per il grande risultato che permetterà al Municipio di aprire un secondo Centro per le Famiglie oltre a quello attivo già da anni in via Sergio Tofano», hanno affermato, in una nota, l’Assessora alle politiche sociali, Maria Romano, la Presidente della Commissione politiche sociali, Paola Cavaliere e la Presidente della Commissione politiche giovanili e pari opportunità, Maria Tarallo. «L'ampliamento dei servizi per le famiglie e per i minori è una delle priorità che questa amministrazione ha tra gli obiettivi. Vogliamo - è scritto nella nota - dare risposte con servizi professionali e di qualità alle problematiche della genitorialità e creare punti di ascolto e di incontro per i minori».