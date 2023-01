Roma, Prati Fiscali: dopo il mercatino degli “Ambulanti di forte dei Marmi” rifiuti lungo le strade

«Così non si può proprio vivere», mi racconta un residente di via Giuseppe Prina, zona Nuovo Salario, all’interno del Municipio III. Nei giorni scorsi c’è stato l’evento - mercato “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, che ha riscosso notevole attenzione e piacere tra gli abitanti del quartiere, ma anche rabbia e preoccupazione per la quantità di rifiuti lasciati lungo le strade. Da via Monte Cervialto, a via Giuseppe Prina, sembra - spiega il residente - «di ritrovarci dentro ad una discarica».

Via Monte Cervialto è stata ripulita e sono state rimosse le transenne dopo le segnalazioni fatte da un attento cittadino alla Polizia di Roma Capitale. «Qualche rifiuto c’è ancora” - lamenta con tono seccato un altro abitante di via Prina. “Ama è stata avvisata, ma gli scatoloni ammassati sono ancora lì». Tuttavia, le criticità continuano ad essere segnalate in diversi punti del Municipio III. In via Monte Massico e via di Valle Melaina, ad esempio, i cassonetti per la raccolta della carta e plastica risultano ancora colmi. E la spazzatura si accumulua ai bordi dei marciapiedi.

«Prenderemo nell’immediato provvedimenti per ripulire al più presto le strade insieme al supporto di Ama e capiremo insieme agli operatori come migliorare il servizio per i futuri eventi e per rendere quella porzione di territorio più pulita», rassicura gli abitanti, l’assessore alle Politiche Ambientali e Sportive del Municipio III, Matteo Zocchi, raggiunto telefonicamente.