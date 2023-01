Rifiuti Roma, Talenti è invaso dalla spazzatura. L’allarme dei residenti: «La situazione è ormai fuori controllo»

Cassonetti traboccanti e sacchetti della spazzatura che inevitabilmente finiscono lungo i marciapiedi. La situazione è oramai fuori controllo nel quadrante Talenti, all’interno del Municipio III. I residenti e commercianti sono davvero esausti e preoccupati. Da via Emilio Praga, a via Isidoro del Lungo, passando per via Jacopone da Todi e via Francesco D’Ovidio. Alcune strade sono piccole e strette. I furgoni per la raccolta dei rifiuti passano con frequenza, ma solo per quanto riguarda l’indifferenziata. Mentre si accumulano i rifiuti di carta e plastica con una montagna di sacchetti lasciati a terra. Stamani, proprio in via Isidoro del Lungo, sono arrivati gli ispettori dell'Ama per fare un ulteriore sopralluogo. Hanno ascoltato un residente della zona ed hanno effettivamente riconosciuto le criticità della strada. L'intento è quello di aggiungere altri cassonnetti della spazzatura per evitare accumuli dei rifiuti lungo i marciapiedi.

Diversi cittadini hanno fatto numerose e ripetute segnalazioni alle autorità competenti, al sindaco, all’Ama, al Servizio di Igiene. Lo scorso 20 Gennaio - a seguito di una pec inviata da un cittadino della zona - il servizio igiene della Asl Rm1 ha fatto un sopralluogo lungo via Isidoro del Lungo. In particolare, al civico 18, dove la spazzatura e l’odore nauseabondo arriva al piano terra di un’abitazione. Nel documento firmato dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, viene sollecitata la “richiesta di un intervento da parte di Ama poiché la situazione potrebbe aggravarsi e rappresentare un potenziale pericolo per la salute pubblica.”

“La situazione è migliorata dopo l'intervento dell'Ama - mi spiega M.R, residente a Talenti.” “Ma 48 ore dopo i cassonetti e marciapiedi erano nuovamente colmi di rifiuti, soprattutto plastica e carta.” “Piazza Gozzano che congiunge via Isidoro del Lungo con via Emilio Praga è uno scempio. In via Jacopone da Todi, poi, sembra di vivere nel terzo mondo. E’ un inferno. Quando piove, tutti i rifiuti si depositano sui marciapiedi.” “C’è un problema strutturale - tuona M.R. - e quello che chiediamo è una maggiore programmazione della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade. E che sia rispettata.”

“I cittadini di questo quadrante mi hanno più volte inviato segnalazioni sullo stato di degrado delle condizioni igieniche di alcune strade di Talenti”, ha dichiarato Marta Marziali, Capogruppo di Iv al Municipio III. “Come medico non posso non sottolineare - ha affermato - che se l’ufficio di Igiene ha messo nero su bianco la gravità della situazione, il Comune deve attivarsi con maggiore solerzia. Fino a quando Roma non avrà un termovalorizzatore - come più volte auspicato dalla nostra formazione politica - non si potrà realizzare una seria pulizia della città. Non possiamo arrivare a tali situazioni di degrado.” “Auspico - ha concluso Marziali - che il sindaco e l’assessore Alfonsi prendano in mano questa segnalazione adoperandosi con costanza a risolvere le criticità. E comprendano che la vita delle persone è ormai ridotta a condizioni al limite della decenza. ”