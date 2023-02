Roma, riattivato il servizio Oepac per gli alunni con disabilità nelle scuole del Municipio III. "Mai più discriminazioni"

Era stato messo nero su bianco dal Tribunale amministrativo del Lazio lo scorso 24 Novembre: gli Oepac ( ex Aec, ndr) - operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione - degli alunni con bisogni speciali - devono essere garantiti con i fondi pubblici anche nelle scuole paritarie e private del territorio capitolino.

Nei giorni scorsi il servizio è ripartito negli istituiti del Municipio III. Lo conferma l’Assessore alla Scuola per il Municipio III, Paola Ilari che raggiunta telefonicamente spiega: “Noi rispetto agli altri municipi abbiamo chiesto ai nostri uffici di fare un lavoro repentino per poter garantire alle famiglie il servizio. Chiaramente nella burocrazia ci sono state delle lentezze, ma il servizio, nelle scuole paritarie, è ripartito."

“Mi sento sollevata”, racconta una mamma. “In famiglia lavoriamo in due, fortunatamente, ma tra le terapie e le spese sostenute per la scuola di mio figlio abbiamo fatto tanta fatica ad arrivare alla fine del mese. E poi si tratta di un diritto del bimbo. Non devono più esistere discriminazioni.

Con la sentenza n. 15710/22 - emessa dal seconda sezione del Tar - è stata annullata una parte del Regolamento di Roma Capitale per gli Oepac. Quella in cui veniva limitata l’erogazione dei fondi per l’assistenza degli alunni con disabilità certificata nelle scuole comunali e statali, lasciando esclusi gli iscritti alle private e paritarie. Per questi ultimi, le famiglie hanno dovuto affrontare spese enormi, oltre ai costi sostenuti per le terapie da seguire settimanalmente.

Il ricorso al Tar è stato presentato dall’Aninsei, l’associazione categoria della Confindustria e da un gruppo di genitori del Municipio III, secondo i quali, il regolamento ha messo in atto “una ingiustificata discriminazione tra i bambini disabili certificati, a seconda che gli stessi frequentino una scuola comunale/statale ovvero una scuola paritaria, riversando su queste ultime i costi del servizio e limitandosi a prevedere esclusivamente un contributo di cui non viene nemmeno specificata la misura.”

“Apprendo con sollievo che finalmente è stato ripristinato il diritto delle famiglie delle scuole paritarie ad avere il servizio Oepac per i loro figli disabili”, dichiara la Consigliera Iv del Muncipio III, Marta Marziali.“Con un mio atto approvato all’unanimità, in Consiglio avevo chiesto il ripristino immediato del servizio. Tale servizio doveva essere, infatti, ripristinato già dopo la sentenza del TAR del 25/11 scorso che, non avendo ricevuto ricorso, era immediatamente esecutiva. L’Assessora capitolina alla scuola, oltre ad aver recato questo grave danno alle famiglie applicando un regolamento iniquo poi bocciato dal TAR, è anche responsabile di questo ulteriore ritardo. Ritengo pertanto che se le famiglie ricorreranno verso il comune di Roma per chiedere danni morali e materiali ( cosa che mi risulta già in essere) chi ha avuto tale doppia responsabilità dovrà avere la dignità di dimettersi.”