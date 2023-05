Roma: prevenzione oncologica a Montesacro: tornano gli screening gratuiti. Ecco le informazioni

Gli screening oncologici sono un importante strumento per individuare le malattie e per poter intervenire tempestivamente con le cure dovute. L'Asl Roma 1 ha organizzato - in collaborazione con la Regione Lazio - un'altra giornata dedicata alle visite ed esami gratuiti. L'appuntamento è per domani, sabato 27 maggio, dalle 9 alle 18, in Largo Fausta Labia, zona Serpentara, nel Municipio III. L'accesso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione.

Ecco il programma:

Screening oncologico della cervice uterina ( per le donne, dai 25 ai 64 anni)

Screening oncologico della mammella ( per le donne, dai 50 ai 74 anni)

Screening oncologico del colon retto ( per donne ed uomini, 50 - 74 anni)