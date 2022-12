Roma, Prati Fiscali: in via Cirillo Monzani, tre cancelli pedonali ostacolano il passaggio

Due cancelletti pedonali - dal lato di Via Cirillo Monzani su Via Ottorino Gentiloni - ed un altro su via Filippo Antonio Gualtiero, inibiscono il libero transito e risultano non fruibili dai cittadini. Siamo a pochi passi da via Monte Cervialto e Val Melaina, all’interno del Municipio III. L’accesso alla strada risulta totalmente chiuso e per raggiungere i servizi della zona i cittadini sono costretti a compiere un giro lungo. A metterlo nero su bianco è il Municipio stesso, in un nota di riscontro all’interrogazione, presentata pochi giorni fa da Marta Marziali (Iv) consigliera del Municipio III. “Sono abusivi, chiediamo l’apertura”, afferma con tono duro l’avvocato Walter Feliciani, promotore del costituendo Comitato per la riapertura dei cancelli e la cura delle aree verdi.

Via Cirillo Monzani, anni Settanta

Una questione delicata e che ha inizio negli anni Settanta, quando il condominio di via Monzani viene costruito. La licenza edilizia risale al 1967 e, come è accaduto per diverse strade della Capitale, quella di via Monzani - secondo quanto previsto dal Piano Regolatore - doveva collegare via Gentiloni con via Gualtiero. Il costruttore, all’epoca, si rese conto che, a causa di una pendenza di oltre il 30%, non era possibile creare un collegamento. Una strada che, di fatto, non è mai divenuta di competenza del Comune di Roma.

I FATTI

Fino al 2017, via Monzani, come risulta anche dalle immagini su Google, era una strada aperta al pubblico transito, solamente per i pedoni. Sempre nello stesso anno e nella stessa via, un enorme ramo di un cedro del libano si spezza e danneggia quattro macchine. Sul luogo dell’incidente giungono le forze dell’ordine e i vigili del Fuoco. Nessun danno alle persone, passanti e condomini, ma - come racconta l’amministratore del condominio - ( ha chiesto di restare nell’anonimato, ndr) “la volante della polizia municipale non intervenne poiché si trattava di una strada privata, come sancito dal passo carrabile, concesso diversi anni prima.” “Gli ingenti danni causati alle “cose”,numerose auto e il ripristino dei luoghi,( 40.000 euro di danni, ndr) furono a carico dei condomini”, dichiara l’amministratore.

A far collocare i tre cancelli sono state proprio le 133 famiglie del condominio “La Torricella”, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro che vi abitano. Nel dettaglio: vengono realizzati due cancelli pedonali nel tratto di strada comunicante via Monzani e via Gentiloni ed un altro su via Gualterio. “La responsabilità - sottolinea l’amministratore - grava su di noi. Abbiamo avviato una serie di pratiche, chiesto una Scia edilizia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr) e sono stati installati i cancelli. Abbiamo rispettato la legge.” “Il passaggio pedonale - aggiunge - non è mai stato ostacolato, ma impedito, in quanto strada privata.”

Le persone abituate a percorrere quotidianamente via Monzani, improvvisamente, si sono viste chiudere il cancello. E, a sollevare il vespaio di polemiche e (legittima) ira sono stati semplici cittadini - tutelati dall’Avvocato Walter Feliciani, promotore del costituendo Comitato per la riapertura dei cancelli e la cura delle aree verdi - impossibilitati nel raggiungere i servizi utili della zona: scuole, poliambulatori, supermercati e farmacie. Una transitabilità pedonale compromessa. Così come la piccola area verde di via Gentiloni, - di dominio pubblico e quindi fruibile da tutti i cittadini - ad oggi, ancora impraticabile.

“Non chiediamo la rimozione dei manufatti e dei cancelli”, specifica l’avvocato Feliciani. “Auspichiamo in una semplice riapertura dei passaggi pedonali e chiediamo, per ora, la copertura dei cartelli dei divieti d’accesso, con fogli bianchi. E non credo che questo possa portare danni di alcun genere.”

Sempre nel 2017, un gruppo di cittadini, residenti della zona, intenta una causa civile contro il Condominio La Torricella, ma il giudice civile riconosce la proprietà privata di via Cirillo Monzani. Negli anni successivi sono proseguite le segnalazioni al Municipio (III,ndr) e nel Giugno del 2019 è l’architetto Patrizia Di Nola - dopo una serie di accertamenti approfonditi - a mettere un punto fermo su questa storia. E tramite una determina dirigenziale chiarisce che: “via Cirillo Monzani nasce come strada pubblica - come previsto nel Piano Regolatore - ma è la società “Vianini Spa” (realizzatrice del complesso residenziale, ndr) a non completare la costruzione della strada, interrompendo il collegamento tra via Gentiloni e via Gualterio.” “Il condominio - come viene riportato nella nota - ha realizzato i cancelli che hanno chiuso l’accesso pedonale su via Monzani senza provvedere alla formazione di un titolo appropriato. Impedendo ai cittadini l’accesso anche all’area verde.” E per tutta questa serie di motivi “chiede la rimozione dei cancelli e il ripristino del pubblico transito pedonale.” L’istanza è stata impugnata al Tar e ad oggi ancora non è stata fissata una data. Più volte lo stesso architetto ha inviato una richiesta di parere all’avvocatura capitolina ( le ultime sono del 2020, ndr) nelle quali si sollecitava ad “intimare l’apertura diurna e notturna dei cancelli, ma non la rimozione degli stessi, in attesa del ricorso al Tar.”

Nel luglio del 2019, tramite pec, l’amministratore del Condominio La Torricella, ha inviato una proposta di conciliazione con i competenti uffici comunali e “con i quali si era avviata una positiva interlocuzione volta a dirimere la questione.” “Da parte del Condominio - conclude l’amministratore - ci sono tutte le ragioni e gli intendimenti per giungere ad una soluzione bonaria della controversia che tenga conto delle responsabilità civili e pensali di tutti.”

“Il provvedimento è stato impugnato e non sospeso dal Tar”, puntualizza l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III ,Matteo Pietrosante. “La data della prima udienza non è ancora stata fissata. E annuncia: “dal prossimo anno avvieremo un’attività di interlocuzione e con il condominio. L’ipotesi che abbiamo sul campo è di raggiungere un accordo con i condomini - per il periodo di pendenza del giudizio - volto a garantire una apertura dei cancelli pedonali. O in caso di impossibilità, procederemo all’esecuzione del provvedimento.”