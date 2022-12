Roma, in Piazza Sempione torna “Un sorriso sospeso”, la raccolta giocattoli per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno, in occasione delle feste natalizie, il Municipio III, si tinge di solidarietà. Dopo il 2020, ritorna l’iniziativa di solidarietà “Sorriso Sospeso”. Dallo scorso martedì (13 Dicembre, ndr) e fino al 21 sarà possibile donare giocattoli nuovi ed usati ( purché in ottimo stato) per i bambini, le bambine e ai nuclei famigliari più bisognosi. Il punto di raccolta è allestito presso al sede del Municipio III, in Piazza Sempione 15 e si può donare dalle 9 alle 18.

I giocattoli raccolti saranno distribuiti dagli organismi aderenti al “Piano di Azione per la Solidarietà e i Diritti”, alle famiglie.