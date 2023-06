Roma, al Parco Talenti è boom di presenze per il “Sessantotto Village”: in 10mila alla manifestazione culturale nel cuore di Montesacro

Una partenza esplosiva per il “Sessantotto Village”: 10mila presenze registrate nella prima settimana di musica, concerti, spettacoli al Parco Talenti ( via Corrado Alvaro, L.go Pugliese, ndr),nel cuore di Montesacro. Numeri davvero grandiosi per la manifestazione culturale che proprio quest’anno spegne la sua decima candelina. Nel corso degli anni la kermesse ha ospitato una vera e propria “Generaz10ne di Talenti”: volti, teatro e concerti: 300.000 presenze per 460 eventi. Tanti gli artisti che, dallo scorso 7 giugno, si sono alternati sul palco: dall’esibizione della Cover Band “The Mirrors” con un tributo ai Beatles, ai “Galileo” con l’omaggio ai Queen fino ai “Frankie and Canthina Band” che hanno fatto cantare e ballare l’intero villaggio. Successo registrato anche per le prime presentazioni dei libri con le autrici Carla Filosa, Diana Ligorio e l’economista Francesco Schettino. Divertimento assicurato per i più piccini con i laboratori didattici aperti, ogni giorno, dalle 18.

Musica e svago nel weekend alle porte: a partire da questa sera ( venerdì 23 giugno, ndr) con la super tribute band del rocker Bryan Adams mentre per domani, sabato 24, sono previste le colonne sonore dei cartoni animati con la Bim Bum Band.

Una rassegna ricca di sorprese come l’ingresso di Radio Radio come partner ufficiale e la conduzione di diversi appuntamenti affidata alla storica voce di Stefano Raucci. Non solamente musica, ma anche tanta comicità: con “Zelig open mic” 12 comici si sfideranno per accedere successivamente alla finale di Zelig Cabaret, a Milano. Spazio per lo sport e per i nuovi talent live, “Italian dal Vivo Talent 2023” e “Talenti si nasce” con l’intento di consentire ai più giovani la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico.

“Sessantotto Village”, lo spettacolo continua.