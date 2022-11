Roma, ciak si gira: a Piazza Sempione le riprese della nuova pellicola di Ozpetek

Lo scorso Settembre, era diventata il set delle riprese del sequel: “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno, protagonista Marco Giallini. Ora, Piazza Sempione, è di un nuovo un ciak cinematografico. Per due giorni, (si sono concluse ieri, ndr) gli ambienti interni della sede del Municipio III, in piazza Sempione, 15 sono stati utilizzati per le riprese di " Nuovo Olimpo", di Ferzan Ozpetek, il regista ( turco, ndr) del pluripremiato "Le Fate Ignoranti" e di altre commedie e film drammatici. Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, è girato interamente a Roma e tra gli attori protagonisti spuntano i nomi di Damiano Gavino e Andrea Di Luigi. Nel cast anche i volti di Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo e Greta Scarano. "Nuovo Olimpo" sbarcherà su Netflix, nel 2023.

Ad annunciarlo è il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne che ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto con il regista, durante le riprese in Piazza Sempione, nel quadrante di Montesacro. “Sapere che il regista ha scelto piazza Sempione per girare la sua ultima produzione è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro bellissimo quartiere”, si legge nel post.

Grandi attori e registri sono passati all’interno del quartiere del Municipio III, prossimo a spegnere la centesima candelina.Val Melaina, ha ospitato il set di un grande capolavoro della storia del cinema italiano “Ladri di Biciclette” ( Vittorio de Sica, nel 1948). E ancora: Mario Monicelli, nel 1958 con i “Soliti Ignoti” ; in viale Val Padana, è stata girata una scena del film “Le Motorizzate” del 1963, con protagonista il principe della risata, Totò. Come non poter menzionare Alberto Sordi con il “Medico della Mutua, del 1968 e il celebre “Palo della morte”, in via Giovanni Conti, a Vigne Nuove ( dove è stata affissa una targa nel Luglio del 2020, ndr). L’appuntamento di Enzo e Sergio per il viaggio a Cracovia, nel film “Un sacco Bello”, del 1980, diretto ed interpretato da Carlo Verdone.