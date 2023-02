Roma, nuovo programma garanzia giovani: corsi gratuiti di Inglese e Web Marketing Specialist nel cuore di Talenti

Sono giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione. Sono i Neet - Not in Education, Employment or Training - una generazione tra i 15 e 29 anni e che aspettano l’opportunità di una vita. Ragazzi che hanno anche dovuto rinunciare agli studi per problemi di salute, familiari ed economici, ma che sono pronti a rimettersi in gioco pur di combattere il fenomeno dilagante della disoccupazione giovanile. Le soluzioni per risolvere la problematica sono ancora difficili da scovare, ma ci sono strumenti che possono sicuramente ridurre gli ostacoli per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Garanzia Giovani aiuta i Neet a valorizzare le competenze acquisite, a crearne nuove, attraverso corsi di formazione professionali e tirocini finalizzati ad una eventuale assunzione.

Nel cuore di Talenti e precisamente presso l’Istituto Gauss, in via della Bufalotta, 556, all’interno del Municipio III, sarà possibile partecipare a due corsi gratuiti finanziati dalla Regione Lazio - “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” Scheda 2A- Nuova Garanzia Giovani - della durata totale di 190 ore.

Nel dettaglio: Corso di Inglese ( Intermedio B1) della durata di 50 ore. Le iscrizioni sono state aperte nella giornate di ieri ( 31 Gennaio 2023, ndr) e sarà possibile aderire fino al 27 Febbraio ( 2023, ndr). Il secondo è il Corso di Web Marketing Specialist, della durata di 140 ore e le iscrizioni si chiuderanno nella giornata del 20 Febbraio ( 2023, ndr).

Per partecipare ai corsi è necessario effettuare la registrazione al sito: https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/. Successivamente si procede con la domanda di pre-iscrizione ai Corsi Garanzia Giovani al sito: https://forms.office.com/r/SxZKV7VG8N.

Al termine di ciascun corso è prevista l’attestazione delle competenze acquisite. “La presenza di questi corsi nel nostro territorio è una grande opportunità da far conoscere attraverso gli strumenti istituzionali”, ha commentato la Vicepresidente delle Politiche Giovanili nel Municipio III, Marta Marziali.

“Come Vicepresidente - ha proseguito - ritengo che sia importante prendersi carico di questa fascia di giovani che sono esclusi dal percorso formativo ( per abbandono od impossibilità) o che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro.” “Un 25% - ha concluso Marziali - sono donne e madri, aggravato dalla cura della casa e dei figli ed hanno rinunciato a formarsi ed al mondo del lavoro.”