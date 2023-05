Roma, nel Municipio III due giorni di festa per celebrare la Giornata dell’Europa: ecco le iniziative

Una data storica quella del 9 maggio 1950. Il Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, lancia l’idea di costruire una comunità europea coinvolgendo anche quelli Stati che fino a qualche anno prima avevano combattuto l’uno contro l’altro. Come la Germania e la Francia che avevano dato inizio al secondo conflitto mondiale. La strategia di Schuman era unire ciò che anni prima aveva diviso entrambe le nazioni: la produzione di carbone e acciaio. Un percorso, quindi, di integrazione politica e di cooperazione nato prima con la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, poi con la Comunità Economica europea fino all’Unione Europea con i suoi 27 Stati.

Per celebrare la Giornata dell’Europa, domani ( martedì 9, ndr) e mercoledì 10 maggio, sono state organizzate due giornate all’insegna della musica, della poesia, del disegno e che vedranno come “protagonisti” 70 bambini dell’Istituto “Montessori” “riuniti” nella sala consiliare del Municipio III per creare una bandiera di stelle con messaggi di pace e solidarietà. “Insieme all’Associazione "Euterpe e le altre” e alla professoressa Daniela Colamonico abbiamo organizzato due giornate di attività culturali per celebrare la Giornata dell’Europa”, ha spiegato al Messaggero la vicepresidente alle Politiche Giovanili del Municipio III e capogruppo di Italia Viva, Marta Marziali.

“Il 9 maggio si celebra la pace e l'unità in Europa. La data - ha sottolineato Marziali - segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea.” “Quest’anno, inoltre, - prosegue ancora Marziali - si celebrano i 200 anni dell’inno alla Gioia, la melodia utilizzata per rappresentare l'UE, tratta dalla Nona sinfonia e composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven. E, in questa occasione, comune fra le celebrazioni per l’UE e la musica - un linguaggio universale di pace e fratellanza - abbiamo pensato insieme all’associazione “Euterpe e le altre” - da sempre impegnata nella promozione della cultura musicale - di organizzare una serie di eventi. In particolare, insieme a 70 bambini delle elementari costruiremo un piccolo parlamento Europeo all’interno della sala municipale. I bimbi scriveranno sulle stelle i loro pensieri sull’Europa che vorrebbero avere. Al termine verrà realizzata una grande bandiera, simbolo della pace e della fratellanza.” “E ancora - conclude Marziali - musicisti, artisti, filosofi, poeti e scrittori si alterneranno in un ciclo di conferenze insieme a concerti e musiche di ogni parte d’Europa.”



Ecco le iniziative: