Roma Montesacro, arriva Vincenzo Schettini: chi è il prof di fisica star di TikTok

Non è solamente il docente dell’Istituto “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Vincenzo Schettini, 46 anni, professore di fisica ed autore del libro “La Fisica che ci piace” - per Mondadori - da diversi anni è diventato una vera star del web. Molto amato dai giovanissimi per la sua accuratezza e semplicità nello spiegare le dottrine della fisica. Più di 800 mila follower sul TikTok, oltre 580mila sulla pagina Instagram e 379mila sul canale YouTube, Schettini rispecchia l’ideale del prof. che ogni allievo sogna di avere nella propria scuola.

Giovedì 16 Febbraio, Vincenzo Schettini sbarcherà a Montesacro per trascorrere una intera giornata insieme ai ragazzi ed ai docenti degli istituti del quartiere del Municipio III, pronti a raccogliere consigli, metodi di insegnamento ed approccio con i più giovani.

Gli appuntamenti sono ben tre: si parte alle 11.00 presso la sala dell’ITCG Carlo Matteucci, in via delle Vigne Nuove, 262 e dove potranno partecipare gli studenti e le studentesse del territorio e gli insegnanti. Nel pomeriggio, alle 16, alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, 39, per il firma copie del libro “La fisica che ci piace”. E per concludere: alle 18, al C.S. Brancaleone, in via Levanna, 11 per una lezione e la presentazione del libro. L’evento sarà trasmesso in streaming.

“Ho lavorato sin dall’inizio del mio mandato nel contattare ed ospitare nel nostro territorio il professore Vincenzo Schettini e sono molto felice per la giornata che si terrà il prossimo giovedì. Un evento possibile grazie alla collaborazione tra Municipio Roma III e Biblioteche per Roma, con il contributo del progetto Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne”, ha commentato l’assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi. “Un divulgatore scientifico molto famoso tra i giovanissimi, ma anche tra gli insegnanti, perché oltre a rendere la fisica accessibile attraverso esperimenti diretti e semplici, condivisi sui social, il prof. Schettini offre spunti importanti per i docenti stessi, per spronarli ad avere un approccio diverso nei confronti della scuola. Con una idea di voto che non può basarsi solamente sulle competenze di quell’argomento o sulla preparazione dell’allievo, ma deve tener conto del contesto ambientale. E’ fondamentale il dialogo tra docente ed allievo”, ha aggiunto Blasi. “La giornata di giovedì ha la scopo di parlare ad una generazione che spesso diventa difficile da raggiungere, soprattutto a noi, come amministrazione. Il lavoro che vogliamo portare avanti come Municipio ed assessorato alla Cultura è di vicinanza, sostegno ed ascolto alle nuove generazioni.”