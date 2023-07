Roma, Montesacro: in via Monte Tesoro un cartello stradale nel mezzo del marciapiede. La protesta dei residenti: «E un disabile in carrozzina come passa»?

Solitamente - o forse sarebbe meglio scrivere con tanta frequenza - siamo abituati a vedere macchine parcheggiate in doppia fila e nei posti meno “adatti”. Nella Capitale il problema della sosta selvaggia arriva ovunque: su marciapiedi, sulle discese per le carrozzine ( per i neonati e per le persone con disabilità, ndr) e sulle strisce pedonali. Questa volta però l’occhio ben attento ( e coscienzioso) di un residente ha documentato una situazione di disagio per le persone che percorrono via Monte Tesoro, nel territorio di Montesacro. Un cartello stradale - che indica l’attraversamento pedonale - è stato posizionato nel mezzo del marciapiede.

La conseguenza è l’impossibilità per le persone con carrozzina di poter passare. Puntale arriva la protesta dei residenti che scrivono: «E un disabile in carrozzina come passa?» Giusta osservazione, valida anche per le neomamme alle prese con i passeggini, non sempre leggeri da guidare.

Ma da Piazza Sempione immediata la replica ( e rassicurazione per i residenti) dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante: «Ho contattato gli uffici e provvederanno quanto prima a spostare la segnaletica in modo che il marciapiede sia fruibile a tutti».