Roma, Montesacro: un nuovo albero di carrubo nell’area ludica di via Verna

Ruspe ed operai erano al lavoro, già nella giornata di ieri, per rimuovere la vecchia alberatura - giunta a fine ciclo vitale - e provvedere ad una piantumazione del nuovo albero di carrubo, inaugurato questo pomeriggio, nell’area ludica di via Verna, alle spalle dello storico mercato coperto in viale Adriatico, 124, riqualificato e restituito alla cittadinanza, nel Dicembre del 2020.

Il carrubo da sempre ha rappresentato il simbolo del quartiere. Un punto di riferimento e di aggregazione per tanti cittadini - che hanno provveduto alle cure e al decoro dell’albero e dello stesso parco - e per molti bambini che frequentano l’Istituto Maria Montessori, a poche centinaia di metri dall’area ludica. Il Comitato di Quartiere, nel tempo, aveva segnalato all’amministrazione municipale le condizioni critiche e di pericolosità dell’arbusto. Da Piazza Sempione - insieme all’ufficio “Servizio Giardini” - si sono attivati per “trovare una stessa pianta che potesse ricalcare le orme della precedente”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente ( Municipio III, ndr) Matteo Zocchi, presente al taglio del nastro.

“Un albero bellissimo e storico, ma che purtroppo - si era seccato”, ha dichiarato al Messaggero il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Abbiamo faticato - ha proseguito Marchionne - nella ricerca di una pianta che potesse essere bella per riempiere questo spazio. Lo dovevamo ai cittadini del territorio e ai volontari che si occupano da sempre della pulizia del parco. Un piccolo spazio, ma frequentato da tanta gente.” “Un lavoro per noi importante. E siamo soddisfatti”, ha concluso.