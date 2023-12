Roma, a Montesacro ritorna la quarta edizione di un “Un sorriso sospeso”, la raccolta giocattoli per le famiglie in difficoltà

Anche quest'anno e per la quarta edizione ritorna "Un sorriso sospeso" la raccolta di giocattoli che saranno regalati nel periodo natalizi ai bambini e alle famiglie in difficotà. Sarà possibile donare giochi nuovi oppure usati ( ma in ottime condizioni) fino a domenica ( 17 dicembre) dalle 10 alle 18 in piazza Sempione, nel palazzo del Municipio III. Nell'edizione 2023 per la raccolta e il confenzionamento è previsto il supporto dei gruppi scout Roma 84 e Roma 81. I regali verranno distribuiti dagli organismi iscritti al “Piano di azione per la solidarietà e i diritti” del Municipio alle famiglie in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA