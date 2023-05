Roma, a Montesacro ritorna l’ottava edizione della Race for Children

Ritorna per l’ottavo anno consecutivo la Race For Children, la corsa di beneficenza promossa dalla "Roberta For Children Onlus", dalla Asd Csa VeloceMente Academy e Italsport, con i patrocini dei Municipi III e IV, dell’Ente RomaNatura e dell’Ente di promozione sportiva ( CSAIN). L’appuntamento è per domenica 14 Maggio ( giornata dedicata alla festa della mamma, ndr) con ritrovo alle ore 8 alla pineta di Ponte Nomentano e partenza fissata alle ore 9 da Piazza Menenio Agrippa. La corsa - nella riserva naturale Valle dell’Aniene - si articolerà in due gare: la prima - competitiva - di 11, 8 km aperta anche alla Camminata sportiva e al Fitwalking. La seconda - non competitiva - di 5,6 km. La gara - fanno sapere - è aperta a tutti i tesserati Fidal, Runcard, Enti di promozione sportiva ed appassionati alla corsa purché siano provvisti di certificato medico che attesti lo stato di buona salute per l’attività agonistica. Possono participare alla gara anche i cultori di Fitwalking e Nordicwalking.

Il costo d’iscrizione alla gara competitiva ( 11,8km, ndr) è di 12 euro mentre per la non competitiva ( 5,6 km, ndr) è di euro 10. E’ possibile iscriversi alla corsa cliccando qui: https://www.robertaforchildren.org/race/race-for-children-2023/

L’intento della Race For Children è una raccolta fondi per l’assistenza ospedaliera continuata dei bambini affetti da gravi patologie ed assistiti dall’Associazione il Girotondo presso le strutture del nosocomio romano Bambino Gesù.

“La "Roberta for Children" è una corsa che ha nel cuore Montesacro perché passa fra i villini liberty ed attraversa la Riserva dell’Aniene. È allo stesso tempo una gara generosa, come la mamma ( infatti si svolge sempre in corrispondenza della Festa della Mamma) perché tutto il ricavato va a progetti per i bambini.

Un appuntamento a cui non si può assolutamente mancare, dedicato a chi ama lo sport è la solidarietà”, ha commentato al Messaggero la consigliera ( Iv) Municipio III, Marta Marziali.