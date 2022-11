Roma, a Montesacro la presentazione del libro: "Rock & Gol: il calcio come non l’avete mai cantato"

L’immagine dell’esultanza di Paolo Rossi, pochi istanti dopo il gol contro il Brasile, ai mondiali di Spagna del 1982. Non solo. C’è Gigi Radice, una vera e propria rivoluzione calcistica. Il “sergente di ferro” ( così ribattezzato) allena campioni del calibro di Pulici, Sala e Graziani. E l’Olanda del 1974 capitanata da Johan Cruijff. Un immenso tuffo nel passato di ricordi e squadre che hanno fatto la storia del calcio, con la loro ideale colonna sonora.

E’ la traccia del nuovo libro scritto da Franco Bovaio e Daniele Sesti: “Rock & Gol, il calcio come non l’avete mai cantato”. Edizione Eraclea. E che fa tappa a Roma, nel quartiere Montesacro. L’appuntamento per la presentazione è venerdì 18 (Novembre, ndr), a partire dalle 19.30, presso la Sala Agnini, in viale Adriatico, 136.

Un viaggio lungo cinquant’anni con le squadre che hanno caratterizzato la vita di ciascuno di noi, accompagnate da un cantante oppure una band dell’epoca. “Il libro - mi racconta Franco Bovaio, giornalista e amministratore dello storico negozio di calzature “Cipolloni”, in via Gargano ( Municipio III, ndr) - nasce da una mia idea ed è realizzato grazie all’amico, scrittore, regista di spettacoli teatrali e musicologo, Daniele Sesti. L’intento è quello di abbinare la musica al calcio e raccontare tante piccole storie e aneddoti trascorsi.”

Un progetto, dunque, che descrive certamente il mondo del pallone, ma che si interseca con il panorama musicale attuale e dell’epoca. 32 capitoli dove si narrano le esperienze personali, le cronache sui campi di calcio, l’analisi caratteriale dei mister e dei calciatori d’un tempo, connessi ad un brano musicale di quel momento storico.“Alla Juve di Trapattoni, molto forte e dura sul campo, vengono abbinati i Deep Purple, l’anima dell’hard rock”, spiega Franco Bovaio, autore di ben 29 libri sul calcio ( 14, sulla sua squadra del cuore, la Roma, ndr).

Una storia che ha inizio negli anni Sessanta. Per la precisione, nel 1966 e comincia a Londra, in Inghilterra, al centro del tappeto verde di Wembley. Alle 17, la Regina Elisabetta apre il cerimoniale che dà inizio alla Coppa del Mondo. “When the Saints go matching in”, intona la folla. La vittoria è degli inglesi e memorabile l’immagine della Regina mentre consegna il trofeo a Bobby Moore. Sono gli anni dove imperversava la musica dei Beatles. Era la Londra di Mary Quant, la stilista che ha lanciato la moda delle minigonne. E sempre qui, in Inghilterra, termina il viaggio del libro di Bovaio e Sesti, che si conclude con il Leicester di Ranieri e la vittoria della Premier League.

Nel bel mezzo del percorso, Bovaio e Sesti ci conducono alla scoperta di alcuni club italiani, della nostra nazionale (degli anni “1970, 1978, 1982 e 2006”) e di moltissimi cantanti e band nazionali ed internazionali. “Un grande giro d’Italia delle passioni calcistiche e musicali”, lo ha definito Bovaio.

Un viaggio a ritroso nel tempo, tra i simboli del passato che lottano gomito a gomito per la vittoria, accostati ad un cantante. Abbinamenti delle volte scontati. (Venditti e De Gregori per raccontare la Roma del 1975, ndr) “Tutto questo è stato reso possibile grazie alla bravura di Daniele Sesti che ha tirato fuori la sua esperienza musicale. Le squadre le abbiamo scelte insieme, i cantanti e le band sono una scelta sua”, spiega Bovaio. Il Perugia di Castagner - “prima squadra italiana che fa un campionato senza perdere nemmeno una partita. Arriva seconda, perché vince il Milan” - unito alle melodie di Angelo Branduardi. “Perugia - afferma Bovaio - è il simbolo di una città medievale e Branduardi è sempre alla ricerca di musiche e strumenti medievali. Uno dei suoi Lp si basa su musiche ricavate dalla tradizione di San Francesco.” E ancora: l’Udinese di Zinco con le canzoni di Sergio Endrigo; il Napoli del grande Maradona, con le musiche di Massimo Ranieri e Pino Daniele. La Lazio del 1974 con Mina; Lucio Dalla, per l'Italia ai mondiali del 1982. I Maneskine per rievocare la gioia della vittoria allo stadio Olimpico di Berlino, quando quel 9 Luglio 2006, la nostra nazionale prevalse sulla Francia.

Ogni capitolo presenta due parti: l’apertura, dedicata al personaggio o alla squadra di calcio ed una seconda, dedicata alla canzone scelta. “Rock & Gol” sarà in vendita, proprio da venerdì, su tutte le piattaforme online e nelle librerie. Una serata all’insegna delle narrazioni e della musica. Per rivivere le emozioni di un calcio e di una Italia che non ritorneranno più.