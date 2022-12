Roma, Montesacro omaggia Papa Sisto V, Trilussa e Pasolini con l’evento “La Pace e le Arti”

La figura di Papa Sisto V, nato a Grottammare nel 1520. Colui che promosse la prima bonifica delle paludi pontine e condusse una lotta spietata contro ogni forma di brigantaggio. Pier Paolo Pasolini, uno degli intellettuali più importanti del secondo dopoguerra. Un artista controcorrente ed eclettico, tanto da dedicarsi a diverse forme d’arte: dalla scrittura di poesie, romanzi ed opere teatrali, a regista per il cinema, sceneggiatore e giornalista. E per concludere, i sonetti in dialetto romanesco di un altro poeta dell’Ottocento: Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa.

Un omaggio a tre grandi simboli della romanità, questo pomeriggio, a partire dalle 16, presso la sala consiliare del Municipio III, in piazza Sempione. Allievi e professori del liceo artistico Donato Bramante si esibiranno con poesie, aneddoti e realtà creative, per celebrare Pasolini, Trilussa e Papa Sisto V. L’evento: “La Pace e le Arti”, è stato promosso dall’Associazione culturale Euterpe, vincitrice del bando di concorso “Tramonti d’Arte” che prevede la realizzazione di festival culturali da realizzarsi nelle aree individuate all’interno del Municipio III Montesacro. “Sono eventi a carattere multidisciplinare e che nascono in un criterio di cultura a 360 gradi. Con la partecipazione delle realtà del centro anziani ( di via Isola bella, ndr) del quartiere e delle scuole e dei giovani studenti”, ha spiegato Daniela Colamonico Presidente dell’Associazione “Euterpe e le altre”, da anni impegnata sul territorio per sostenere la musica e l’arte in genere.

“Euterpe e le Altre” nasce nel 2012, a Roma, con l’obiettivo di diffondere cultura, musica, arte e scienza. Diversi anni fa, nelle Marche, precisamente a Grottammare, (lì dove nacquero Pericle Fazzini e Papa Sisto V, ndr) è stata inaugurata un’altra sede. “Il tema su cui ruotano gli eventi sono la pace e le arti, con la presenza di attori, musicisti, conferenzieri e ballerini”, ha specificato Colamonico, insegnante di musica ( per 35 anni, ndr) nella scuola media.

Nella giornata di domani ( domenica 11, ndr), al centro anziani, in piazza fratelli Lumiere, sempre a Montesacro, è previsto un pomeriggio dedicato alla “Choro Brasiliano” e alla poesia dell’America latina. Un tour poetico, etnico e musicale che percorre tutta l’Europa ed unisce le melodie etniche brasiliane con la musica classica europea. L’appuntamento è per le 16.