Roma, Atac: a Montesacro nuovi percorsi potenziati per quattro linee bus. Ecco le novità

L’obiettivo è quello di potenziare il trasporto pubblico locale con nuovi tragitti e l’inserimento di più corse durante il giorno a beneficio di chi frequenta le zone centrali, ma anche per coloro che, dalla periferia vogliono raggiungere i servizi del Municipio III. È la richiesta che arriva dai cittadini attivi di Colle Salario, Settebagni e del Comitato Fidene che ha ricevuto il voto unanime di Piazza Sempopne in attesa dell’ok del dipartimento Roma Mobilità.

In particolare, nel documento a firma dei consiglieri ( Iv) del Municipio III si chiede una modifica dei tragitti delle linee 336, 235, 334 e 341 affinché possano connettere le aree fortemente popolose con i bisogni territoriali: gli uffici anagrafici di via Fracchia, la stazione di Fidene, l’Ospedale Sant’Andrea oltre alle nuove abitazioni costruite nel quartiere Colle Salario dove prestò aprirà un nuovo edificio scolastico.

«Una buona notizia soprattutto per i residenti di Fidene, Colle Salario e Castel Giubileo che potranno finalmente beneficiare di una maggiore capillarità del trasporto pubblico e di collegamenti più agevoli verso punti strategici del quadrante, come l'Ospedale Sant'Andrea, gli uffici anagrafici di via Fracchia e la stazione di Fidene. Un risultato importante raggiunto anche in virtù del contributo di tanti cittadini, che ringraziamo per le proposte e i suggerimenti che hanno dato in questi mesi di collaborazione e ascolto attivo del territorio», hanno dichiarato in una nota congiunta i consiglieri capitolini ( Iv) Valerio Casini e Francesca Leonicini”. «Come capogruppo di Italia Viva - ha commentato al Messaggero la consigliera ( IV) Municipio III, Marta Marziali - ho lavorato con determinazione per portare a casa questo primo risultato, che sarà poi valutato da Roma Mobilità, perché è il frutto di un lavoro collettivo di cittadini attivi di colle Salario e Settebagni e del comitato di Fidene. Adesso il dipartimento dovrà valutare , per poi mettere in atto, le modifiche da noi richieste».

Ecco le novità

Collegamenti con le modifiche proposte:

Linea 235: Direzione Bressanone/S.

Agnese Annibaliano ( Mb1)

Il percorso normale fino all’incrocio con via Radicofani, via Incisa in Val D’Arno. Su via Incisa e Val D’arno la proposta dell’installazione della nuova fermata Val D’arno/Radicofani per poi proseguire nuovamente su via Radicofani direzione Bressanone/S. Agnese Annibaliano.

Linea 341: Direzione Sassofeltrio/ Stazione Fidene

Il percorso resta invariato fino a via Monte Grimano ( Monte Grimano- Talamello), ma non si svolta più per via Monte Giberto, ma si prosegue lungo via Piagge.

Linea 341: Direzione Ponte Mammolo ( Mb)

Il percorso s’interrompe su via Monte Gilberto e si svolta a sinistra per via Monte Urano.

Linee 334 e 336: dalla linea 334 sarà eliminato il tragitto via Rapagnano, via Monte Giberto, via Carmelo Bene, via Monte Grimano, via Serra Petrona. Lo stesso sarà aggiunto alla linea 336 ( in entrambe le direzioni, ndr).