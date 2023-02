Roma, a Montesacro l’ex Gil di viale Adriatico è stato ceduto al Comune

Con il decreto del Presidente della Regione Lazio, l’ex Gil di Montesacro, in viale Adriatico 140, è passato nelle mani del Municipio III. Il complesso urbanistico è stato progettato e costruito nel 1934 dall’architetto Gaetano Minnucci, ed offriva in quegli anni diversi servizi: teatro, palestra, campi sportivi, una piscina scoperta - con tanto di trampolino olimpionico - ed un’altra coperta. Dopo anni di totale abbandono, l’edificio è stato sottoposto ad interventi di recupero e messa in sicurezza del plesso scolastico dove, attualmente, sono presenti una scuola primaria, una secondaria di primo grado ed una palestra, dedicata a Ferdinando Agnini, partigiano e residente del quartiere, ucciso dai tedeschi nel 1944.

“Un fatto oramai atteso”, ha dichiarato il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne raggiunto telefonicamente. “Ha toccato una situazione controversa che durava da molti anni. C’era stata antica querelle tra Regione e Comune sulla proprietà e che ha purtroppo inciso anche nella gestione di questi anni. Alla fine del 2021 si è arrivati ad una soluzione e adesso l'intero complesso è stato trasferito al patrimonio culturale."

"La Regione - ha spiegato il minisisndaco - ha investito negli anni per far tornare a funzionare la palestra Agnini, con interventi sulla scuola e sulla messa in sicurezza dell’intera struttura. Ed è giusto che ora questa responsabilità cada sul Comune e sul Municipio."

“Possiamo programmare - ha proseguito Marchionne - interventi straordinari di cui ha bisogno la struttura. Non solo la manutenzione ordinaria. Tra i lavori impellenti ci sono la sostituzione degli infissi, interventi sulle impermeabilizzazioni. Una maggiore sicurezza e vivibilità degli spazi della scuola ed il recupero dei alcune aule per poter impletare le attività di labortorio." "C'è un'altra questione fondamentale: redigere un progetto per il recupero di tutti gli spazi inutilizzati, a partire dalle piscine."