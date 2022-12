Roma, a Montesacro l'evento: «Tramonti d'Arte»

A partire da venerdì 9 (Dicembre, ndr) e fino a domenica 11, prenderà il via l’iniziativa culturale: “Tramonti d’Arte”, festival di teatro, circo e laboratorio creativi. Due giornate dedicate alle arti di circo contemporaneo nelle quali saranno realizzati laboratori di circo-motricità e arti di circo per famiglie e bambini (dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10, ndr), dove sarà possibile sviluppare le competenze motorie personali dei più piccoli. Giocare insieme, realizzare percorsi psicomotori e al tempo stesso apprendere esercizi e movimenti con i cerchi, le palline, i nastri e piatti cinesi, elementi tipici della giocoleria. Per i più grandi, sono previste lezioni per l’apprendimento di tecniche del circo contemporaneo, acrobatica ed equilibrismo. Tutte le attività saranno guidate da due professioniste dello studio di psicologia Espero, specializzato nella convivenza di attività ludiche, creative ed espressive per gruppi di bimbi e adolescenti.

E ancora: laboratorio di riciclo creativo ( Capitan Riciclo e la città di Domani Domani,ndr), spettacoli di clown teatrale con musica dal vivo , presentazioni di libri e workshop di mappatura, legati al territorio. L’evento è stato ideato dall’Associazione culturale Groucho Teatro, con il sostegno del Municipio III Montesacro. Gli spettacoli e le iniziative saranno totalmente gratuite e si svolgeranno negli luoghi del Municipio III: dal Campo da basket ( Playground) di via Val Chisone, a Piazza Primoli/via Corrado Alvaro ed infine Piazza Sempione. Tre giornate ricche di eventi all’insegna del divertimento, del gioco e dello sviluppo di attività creative, per i più piccoli e per le loro famiglie.