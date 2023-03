Roma, a Montesacro arriva la lezione pubblica di Donatella Di Cesare con il suo “Complotto al Potere”

Un tema molto discusso nell’attuale società: il complottismo, diventato un fenomeno di massa che ha conosciuto un momento di esplosione con l’avvento del web e dei social media. Se facciamo un lieve passo indietro nel tempo, nel periodo della pandemia, sono propagate parecchie teorie del complotto con conseguenze deleterie per la ricerca della verità e per la cura di numerose vite umane. Per alcuni si è trattato di un virus "pericoloso" quanto una banale influenza stagionale. Per altri di una pura invenzione, figlia di una macchinazione imposta dai potenti della Terra. Stessi pensieri ingannevoli per le vaccinazioni. La mancanza di controllo delle informazioni ha tuttavia permesso una rapida diffusione - su internet - di contenuti fuorvianti, diventanti in poco tempo virali, in un momento di incertezza sociale ed economica. In un contesto di vita complesso dove la popolazione si è trovata disorientata, terrorizzata e alla continua ricerca di risposte immediate e rassicuranti.

Ma come nascono le teorie del complotto e chi si cela dietro a coloro che provano constantemente a “manipolare” e controllare i pensieri e le informazioni?

L’Assessorato alla Cultura del Municipio III ha organizzato una “lezione pubblica”, con Donatella di Cesare - saggista, filosofa e professore ordinario di filosofia teoretica all’Università La Sapienza - autrice del nuovo volume “Il Complotto al Potere”, (Einaudi 2021, ndr). L’appuntamento è per domani, a partire dalle 18.30, presso l’Aula Consiliare, in Piazza Sempione, 15.

“La mia tesi - ha spiegato al Messaggero Donatella di Cesare - è che la questione del complotto non è legata come si crede alla verità, alle fake news, ma legata al potere, al modo in cui noi ci immaginiamo e percepiamo il potere in questo periodo dove ci sentiamo spossessati della democrazia e non abbiamo più la capacità di intervenire. Ci sentiamo impotenti e il potere ci appare come questo dispositivo di complotto.”

“Siamo molto lieti di ospitare una voce autorevole che spesso ascoltiamo in alcuni programmi di approfondimento televisivo e siamo felici di incontrarla dal vivo per approfondire alcuni degli aspetti importanti della nostra attualità”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura nel Municipio III, Luca Blasi. “La visione complottista sul mondo è un fenomeno enorme su cui interrogarsi e soprattutto farlo in maniera non banale. Partiamo quindi dal libro "Il complotto al Potere" (ed Einaudi 2021), che questa settimana esce anche in Spagna, per una lezione pubblica che siamo felici di organizzare insieme all'autrice e a Jacobin Italia”, ha aggiunto. “Questo evento è parte di “Largo” il percorso municipale grazie al quale in maniera partecipata strutturiamo e diamo spazi nuovi alla politica culturale nel nostro Municipio”, ha concluso l’Assessore Blasi.