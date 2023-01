Roma, Montesacro: alla Biblioteca “Ennio Flaiano” arriva la Mappa di Sgrunt

Un vero e proprio laboratorio creativo rivolto ai bambini e alle bambini ( dai sei anni, ndr) per imparare a realizzare una mappa del tesoro e raccontare una storia. E’ il tema centrale dell’evento: “La Mappa di Sgrunt”, previsto per questo pomeriggio, a partire dalle 17, presso la Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, 39, all’interno del Municipio III. “Un evento - ha spiegato l’Assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi - che abbiamo proposto ed organizzato insieme a Daniele Movarelli, autore - del nsotro territorio - di libri e storie per i bimbi e Ottavia Murru, direttrice della Biblioteca Ennio Flaiano.”

Museo dei Portici senza barriere, 255mila euro dal Pnrr. «Diventerà gioiellino tecnologico»

L'attività consente ai bambini di assaporare il piacere della lettura condivisa ed allenare la creatività e la fantasia nella costruzione di una mappa del tesoro e nella produzione di una storia. “Comincerò - mi racconta Daniele Movarelli, autore ( insieme ad Alice Coppini, ndr) di Sgrunt! - con la lettura del nostro libro e successivamente partirà il laboratorio per i piccoli. I bambini dovranno realizzare una mappa del tesoro: immaginare le caratteristiche del territorio, le peculiarità, le particolarità dei loro abitanti e nel disegno del percorso dovranno ricostruire la storia.”

Un momento di condivisione e creatività, utile anche per stimolare le abilità e le predisposizioni dei più piccoli. “Lo scopo del laboratorio - ha spiegato ancora Daniele Movarelli, Coordinatore della Comunicazione Digital e per le Reti di Raccolta della Fondazione Telethon - è quello di insegnare ai ragazzi più piccoli ad inventare una storia passando dal disegno. Scrittura e progettazione della storia.”

“La Mappa di Sgrunt” rappresenta anche la promozione della Biblioteca Ennio Flaiano. Un presidio sociale e educativo per i giovani del quartiere. Un luogo di socialità dove poter familiarizzare con la lettura, studiare e trascorrere del tempo libero. “Nel nostro territorio - ha sottolineato l’Assessore Blasi - abbiamo una popolazione pari a quella di Padova, con una sola biblioteca aperta solamente due pomeriggi alla settimana. Dopo il periodo legato alla pandemia abbiamo vissuto una situazione davvero drammatica con una carenza cronica di personale.”

“Siamo contenti - ha aggiunto Blasi - per l’apertura di nuovi poli bibliotecari come annunciato dal Comune, ma desideriamo sostenere e potenziare quelle già presenti all’interno del nostro Municipio. La Biblioteca Flaiano è un presidio troppo importante per essere limitato. E insieme alla Dottoressa Murru stiamo cercando di creare nuove iniziative con l’intento garantire una apertura più continuativa nel corso della settimana, soprattutto al pomeriggio.

Proposta condivisa anche dall’opposizione. “Ringrazio l’Assessore alla Cultura - ha commentato Marta Marziali, capogruppo di Iv - per aver ribadito l’importanza di potenziare l’orario di apertura della Biblioteca Ennio Flaiano, come da me proposta solo due settimane fa.” L’atto, a prima firma della Consigliera Marziali e siglato da tuti i consiglieri di minoranza, chiedeva maggiori risorse per permettere l’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico della biblioteca Flaiano.

“Nel consiglio municipale di metà Dicembre - ha dichiarato ancora Marziali - la maggioranza Dei ha respinto un atto dell’opposizione circa la possibilità di destinare più personale alla biblioteca. La maggioranza Dei, trinceratasi dietro la mancanza di personale non ha accolto l’atto e di fatto non ha fatto nulla per chiedere al Sindaco più personale da destinare all’unica biblioteca comunale del Municipio III.” “La posizione dell’Assessore Blasi - ha concluso Marta Marziali - va nella direzione da noi indicata meno di due settimane fa.”